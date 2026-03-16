¡Se queda en Saltillo! Carlos Bonilla confirma su permanencia en Dinos para la LFA 2026

Dinos de Saltillo continúa con el armado de su roster para la campaña 2026 de la LFA y una de las noticias más recientes para la afición del desierto fue la re-firma de Carlos Bonilla, liniero ofensivo que ya forma parte del proyecto jurásico y que ahora seguirá defendiendo los colores del conjunto coahuilense.

El anuncio fue compartido por el club en sus canales oficiales, donde aparece el mensaje de bienvenida de vuelta para el jugador de cara al nuevo calendario.

La continuidad de Bonilla representa una apuesta por fortalecer la trinchera ofensiva de Dinos de Saltillo, una zona clave para cualquier aspiración dentro de la Liga de Futbol Americano Profesional.

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El jugador llegó al radar del futbol americano nacional por su trabajo con Águilas Blancas, escuadra con la que se consolidó como un prospecto interesante en la línea ofensiva. Medios especializados lo colocaron entre los elementos destacados de su generación rumbo al draft profesional.

Su vínculo con la franquicia de Coahuila no es nuevo. En el Draft LFA 2025, Dinos lo tomó con el pick 18, movimiento con el que reforzó su línea ofensiva pensando en el corto y mediano plazo.

Desde entonces, el equipo de Saltillo lo integró a su estructura como parte de un proceso de renovación y fortalecimiento del roster.

Además, Carlos Bonilla carga con un recorrido importante dentro del futbol americano estudiantil mexicano. Antes de su etapa con Águilas Blancas, fue identificado como jugador de Lobos de la UAdeC e incluso recibió llamado a la Preselección Mexicana Sub-19, un antecedente que habla de la proyección con la que fue desarrollándose en el deporte.