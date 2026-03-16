¡Se queda en Saltillo! Carlos Bonilla confirma su permanencia en Dinos para la LFA 2026

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Fútbol Americano
/ 16 marzo 2026
    ¡Se queda en Saltillo! Carlos Bonilla confirma su permanencia en Dinos para la LFA 2026
    Carlos Bonilla fue re-firmado por Dinos de Saltillo para la temporada 2026 de la LFA, reforzando la línea ofensiva del equipo coahuilense tras su llegada al club desde el Draft 2025. FOTO: X/DINOS DE SALTILLO

El equipo coahuilense confirmó la permanencia del liniero ofensivo, uno de los elementos que busca consolidarse en la plantilla de la Ola Morada rumbo a la Temporada 2026

Dinos de Saltillo continúa con el armado de su roster para la campaña 2026 de la LFA y una de las noticias más recientes para la afición del desierto fue la re-firma de Carlos Bonilla, liniero ofensivo que ya forma parte del proyecto jurásico y que ahora seguirá defendiendo los colores del conjunto coahuilense.

El anuncio fue compartido por el club en sus canales oficiales, donde aparece el mensaje de bienvenida de vuelta para el jugador de cara al nuevo calendario.

La continuidad de Bonilla representa una apuesta por fortalecer la trinchera ofensiva de Dinos de Saltillo, una zona clave para cualquier aspiración dentro de la Liga de Futbol Americano Profesional.

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El jugador llegó al radar del futbol americano nacional por su trabajo con Águilas Blancas, escuadra con la que se consolidó como un prospecto interesante en la línea ofensiva. Medios especializados lo colocaron entre los elementos destacados de su generación rumbo al draft profesional.

Su vínculo con la franquicia de Coahuila no es nuevo. En el Draft LFA 2025, Dinos lo tomó con el pick 18, movimiento con el que reforzó su línea ofensiva pensando en el corto y mediano plazo.

Desde entonces, el equipo de Saltillo lo integró a su estructura como parte de un proceso de renovación y fortalecimiento del roster.

Además, Carlos Bonilla carga con un recorrido importante dentro del futbol americano estudiantil mexicano. Antes de su etapa con Águilas Blancas, fue identificado como jugador de Lobos de la UAdeC e incluso recibió llamado a la Preselección Mexicana Sub-19, un antecedente que habla de la proyección con la que fue desarrollándose en el deporte.

Con esta re-firma, Dinos de Saltillo suma continuidad en una posición de alto desgaste y mantiene a un jugador que conoce el entorno competitivo de la organización.

En una temporada 2026 que luce exigente dentro de la LFA, conservar talento joven y con formación sólida puede ser determinante para que la franquicia coahuilense aspire a pelear en la parte alta.

Para la afición de Saltillo, la permanencia de Carlos Bonilla también tiene valor local, porque se trata de un elemento que ya viene ligado al proceso del equipo y que ahora buscará dar un paso al frente en una campaña donde Dinos intentará volver a ser protagonista en el futbol americano profesional de México.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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