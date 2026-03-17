Crisis en el Mundial 2026: Irán rechaza jugar en Estados Unidos y México se ofrece como sede alterna tras respaldo de Sheinbaum
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La Selección busca jugar en territorio mexicano sus compromisos de la fase de grupos del Mundial 2026, luego de que creciera la incertidumbre sobre su seguridad en EU
La participación de Irán en la Copa del Mundo 2026 ha tomado un giro inesperado. De acuerdo con reportes internacionales y declaraciones atribuidas a Mehdi Taj, presidente de la federación iraní, el combinado asiático ya mantiene conversaciones con la FIFA para buscar que sus partidos del torneo se disputen en México y no en Estados Unidos, una de las tres naciones anfitrionas.
El tema surgió tras el aumento de la tensión geopolítica entre Irán y Estados Unidos, además de declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre la seguridad de la delegación iraní.
A partir de ello, desde el entorno iraní se abrió la posibilidad de pedir que sus encuentros mundialistas sean reubicados en sedes mexicanas para evitar riesgos logísticos, diplomáticos y de seguridad.
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¿Qué partidos de Irán serían movidos a México en el Mundial 2026?
De acuerdo con el calendario oficial de la FIFA, Irán integra el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.
Sus partidos están programados ante Nueva Zelanda y Bélgica en el Los Angeles Stadium, además de un duelo frente a Egipto en el Seattle Stadium.
Ese detalle es clave, porque cualquier modificación obligaría a mover partidos ya calendarizados, con implicaciones de boletaje, logística, televisión, operación de sedes y seguridad.
Por eso, aunque la opción de México está sobre la mesa en distintos reportes, la maniobra no luce sencilla a menos de tres meses del arranque del torneo.
FIFA no ha confirmado el cambio de sede para Irán, pero presidenta Sheinbaum respalda la decisión
Hasta ahora, la FIFA no ha oficializado que Irán vaya a jugar en México. Agencias reportaron que el organismo reconoció conversaciones sobre el caso, mientras que se señaló, con base en fuentes consultadas, que sí se contempla el escenario, aunque todavía se ve lejano.
Al mismo tiempo, otros reportes en Europa apuntan a que el ente rector del futbol mantiene su intención de respetar el calendario original.
En México, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó disposición para que el país pueda recibir esos encuentros si la FIFA así lo determina.
Sin embargo, por ahora no existe resolución definitiva, por lo que la situación de Irán rumbo al Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá sigue abierta.
Con este panorama, el caso de Irán se perfila como uno de los temas extracancha más delicados rumbo a la próxima Copa del Mundo.