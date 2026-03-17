Crisis en el Mundial 2026: Irán rechaza jugar en Estados Unidos y México se ofrece como sede alterna tras respaldo de Sheinbaum

La participación de Irán en la Copa del Mundo 2026 ha tomado un giro inesperado. De acuerdo con reportes internacionales y declaraciones atribuidas a Mehdi Taj, presidente de la federación iraní, el combinado asiático ya mantiene conversaciones con la FIFA para buscar que sus partidos del torneo se disputen en México y no en Estados Unidos, una de las tres naciones anfitrionas.

El tema surgió tras el aumento de la tensión geopolítica entre Irán y Estados Unidos, además de declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre la seguridad de la delegación iraní.

A partir de ello, desde el entorno iraní se abrió la posibilidad de pedir que sus encuentros mundialistas sean reubicados en sedes mexicanas para evitar riesgos logísticos, diplomáticos y de seguridad.

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¿Qué partidos de Irán serían movidos a México en el Mundial 2026?

De acuerdo con el calendario oficial de la FIFA, Irán integra el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.