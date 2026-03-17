POLITICÓN: Unidad nacional Morena-PT-Verde se estrella con la división en Coahuila

I. GANONES

Les salió bien la jugada a Karen Castrejón y Alberto Anaya, dirigentes nacionales del Partido Verde y el PT, respectivamente. Y es que, aun cuando está claro que Morena tiene el sartén por el mango, si corta con sus socios, la tendría muy difícil para sobrevivir; también lo es que, sin los votos de verdes y rojiamarillos, la cuatroté no podría sacar adelante las reformas constitucionales que aún tiene guardadas en la chistera. Además, como lo comentamos en este espacio, en este momento resulta prioritario para Morena y aliados recomponer la imagen ante el electorado y dar apariencia de unidad.

II. TODO SIGUE IGUAL

Y aunque algunos afirman que los más aliviados con la recomposición de las cosas a nivel nacional son los cuatroteístas coahuiltecas, porque eso les permitirá enfrentar con mejores perspectivas el reto de los comicios locales en marcha, lo cierto es que lo último que hay entre las huestes locales del morenismo es unidad, y eso nada tiene que ver con el encontronazo que tuvieron las dirigencias nacionales con motivo del fracaso del “Plan A” de la reforma electoral.

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III. ACCIÓN RÁPIDA

El caso de Bárbara, la chica saltillense cuyo padre denunció ayer que fue víctima de secuestro y violencia física por parte de su pareja, habrá de definirse en las próximas horas. El presunto responsable fue detenido en el municipio de Múzquiz luego de hacerse pública la denuncia y podría enfrentar cargos por diversos delitos. La Fiscalía de las Mujeres y la Niñez, que encabeza Katy Salinas Pérez, tomó ayer mismo en sus manos el asunto y, de acuerdo con los datos conocidos, se encuentra en el proceso de recabar los datos de prueba que permitan acudir ante un juez y solicitar que se vincule a proceso al agresor.

IV. CASTIGO EJEMPLAR

Un dato relevante en torno al caso es que el padre de la chica violentada ha dicho que el agresor de su hija presume de tener “influencias” y que no se trata de la primera ocasión en que agrede a su pareja. Justo por ello, casos como el de Bárbara resultan tan relevantes para dejar en claro que, como se ha dicho de forma repetida, en Coahuila existe cero tolerancia en relación con la violencia hacia las mujeres.

V. SALUD MENTAL

La violencia en muchos casos tiene su origen en un manejo de emociones inadecuado; por eso es relevante el proyecto que implica transformar el antiguo Hospital del Niño en un Centro Integral de Salud Mental que atienda el creciente número de personas que requieren atención en este rubro. La iniciativa forma parte del programa impulsado por el gobierno estatal a través de la Secretaría de Salud e Inspira Coahuila, proyecto que encabeza Paola Rodríguez López. La idea es simple, pero importante: contar con un espacio en el que las personas puedan recibir orientación y apoyo psicológico antes de que los problemas emocionales se conviertan en crisis.

VI. ATENCIÓN

El centro ofrecerá orientación psicológica, atención psiquiátrica, grupos de apoyo, telemedicina y programas para familias, entre otros servicios. La apuesta es que la salud mental deje de atenderse sólo cuando el problema ya estalló y empiece a trabajarse de manera preventiva. En un contexto en el que la ansiedad, el estrés o la depresión son la constante, contar con espacios de este tipo resulta relevante. Al final, la salud mental es ya un tema de política pública que no puede seguir esperando.

VII. COTA 1800

En Saltillo existe un límite urbano: la cota 1800, la línea que marca hasta dónde debería crecer la ciudad en dirección a la Sierra de Zapalinamé. Arriba de ese nivel, en teoría, no deberían autorizarse nuevos fraccionamientos y ningún tipo de construcción. Sin embargo, en distintos puntos ya se observan construcciones recientes por encima de esa altura. El tema inevitablemente apunta hacia la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento, que encabeza Nayeli Castro, pues es la responsable de revisar y autorizar estos proyectos. La pregunta es: ¿esas obras cuentan con permiso o se están desarrollando “por la libre”?

VIII. EL LÍMITE

La cota 1800 no es un capricho técnico; es el límite urbano pensado para proteger la Sierra de Zapalinamé y evitar que el crecimiento de la ciudad dañe esta zona de amortiguamiento. Por eso, cuando aparecen construcciones por encima de ese nivel, el tema inevitablemente genera reacciones. Si están autorizadas, habrá que conocer bajo qué criterios se permitió construir. Y si no lo están, entonces corresponde a la autoridad municipal revisar y actuar, porque la línea que protege a la sierra no debería quedarse sólo en el papel.

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IX. GASOLINA DE LUJO

Saltillo volvió a destacar... aunque no precisamente por algo que resulte digno de presumirse. De acuerdo con el reporte “Quién es quién en los precios”, presentado en la Mañanera por el titular de Profeco, César Iván Escalante, una gasolinera de la marca Petro Seven, ubicada en la ciudad, resultó ser la que vende la gasolina regular más cara en todo el país. Todo esto mientras existe un acuerdo federal para mantener los precios por debajo de 24 pesos. Así que, visto así, en Saltillo también sabemos marcar tendencia... aunque sea cuando se trata de pagar más por cada tanque lleno.