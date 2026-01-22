Tupy llevó a cabo su primera Feria de Empleo 2026 en Ramos Arizpe
La empresa abre vacantes operativas con condiciones competitivas, fortaleciendo su apuesta por la estabilidad laboral en la región
Tupy llevó a cabo con éxito la primera Feria de Empleo para su planta de Ramos Arizpe, como parte de su estrategia para fortalecer su posicionamiento como una de las principales marcas empleadoras del sector industrial en la región.
Durante esta jornada, la compañía abrió vacantes para operadores generales en distintas áreas productivas -entre ellas Moldeo, Fundición, Corazones y Acabado– tanto a personas con experiencia en la industria como a quienes buscan integrarse por primera vez al sector manufacturero. Cabe señalar que 25 de estos puestos fueron ofertados a mujeres.
Entre las condiciones laborales destacadas se encuentran salarios diarios competitivos, que van desde $413.55 hasta $526.20 pesos, dependiendo de la categoría. Adicionalmente, Tupy ofrece un bono de permanencia de $4,000 pesos, reforzando su compromiso con la estabilidad laboral.
Al respecto, Emanuel Cerda Martínez, gerente de Recursos Humanos de Tupy en México, señaló:
“En Tupy estamos convencidos de que el talento es el motor de nuestra operación. Estamos comprometidos por ofrecer oportunidades laborales formales, competitivas y con prestaciones que contribuyan al bienestar y desarrollo de los coahuilenses y sus familias”.
Con estas acciones, Tupy reafirma su apuesta por el talento local y su papel como un empleador clave en el crecimiento industrial de Coahuila, impulsando entornos de trabajo seguros, incluyentes y con oportunidades de desarrollo a largo plazo.