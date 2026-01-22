Tupy llevó a cabo su primera Feria de Empleo 2026 en Ramos Arizpe

Tupy llevó a cabo con éxito la primera Feria de Empleo para su planta de Ramos Arizpe, como parte de su estrategia para fortalecer su posicionamiento como una de las principales marcas empleadoras del sector industrial en la región.

Durante esta jornada, la compañía abrió vacantes para operadores generales en distintas áreas productivas -entre ellas Moldeo, Fundición, Corazones y Acabado– tanto a personas con experiencia en la industria como a quienes buscan integrarse por primera vez al sector manufacturero. Cabe señalar que 25 de estos puestos fueron ofertados a mujeres.

Entre las condiciones laborales destacadas se encuentran salarios diarios competitivos, que van desde $413.55 hasta $526.20 pesos, dependiendo de la categoría. Adicionalmente, Tupy ofrece un bono de permanencia de $4,000 pesos, reforzando su compromiso con la estabilidad laboral.