Tupy llevó a cabo su primera Feria de Empleo 2026 en Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 22 enero 2026
    Tupy llevó a cabo su primera Feria de Empleo 2026 en Ramos Arizpe
    Un total de 25 vacantes fueron destinadas a mujeres, como parte del enfoque incluyente de Tupy en su estrategia de empleo. FOTO: CORTESÍA

La empresa abre vacantes operativas con condiciones competitivas, fortaleciendo su apuesta por la estabilidad laboral en la región

Tupy llevó a cabo con éxito la primera Feria de Empleo para su planta de Ramos Arizpe, como parte de su estrategia para fortalecer su posicionamiento como una de las principales marcas empleadoras del sector industrial en la región.

$!Aspirantes con y sin experiencia acudieron a la jornada para postularse a vacantes en áreas como Moldeo, Fundición, Corazones y Acabado. FOTO: CORTESÍA
Aspirantes con y sin experiencia acudieron a la jornada para postularse a vacantes en áreas como Moldeo, Fundición, Corazones y Acabado. FOTO: CORTESÍA

Durante esta jornada, la compañía abrió vacantes para operadores generales en distintas áreas productivas -entre ellas Moldeo, Fundición, Corazones y Acabado– tanto a personas con experiencia en la industria como a quienes buscan integrarse por primera vez al sector manufacturero. Cabe señalar que 25 de estos puestos fueron ofertados a mujeres.

Entre las condiciones laborales destacadas se encuentran salarios diarios competitivos, que van desde $413.55 hasta $526.20 pesos, dependiendo de la categoría. Adicionalmente, Tupy ofrece un bono de permanencia de $4,000 pesos, reforzando su compromiso con la estabilidad laboral.

$!La empresa ofertó salarios competitivos y un bono de permanencia. FOTO: CORTESÍA
La empresa ofertó salarios competitivos y un bono de permanencia. FOTO: CORTESÍA

Al respecto, Emanuel Cerda Martínez, gerente de Recursos Humanos de Tupy en México, señaló:

“En Tupy estamos convencidos de que el talento es el motor de nuestra operación. Estamos comprometidos por ofrecer oportunidades laborales formales, competitivas y con prestaciones que contribuyan al bienestar y desarrollo de los coahuilenses y sus familias”.

Con estas acciones, Tupy reafirma su apuesta por el talento local y su papel como un empleador clave en el crecimiento industrial de Coahuila, impulsando entornos de trabajo seguros, incluyentes y con oportunidades de desarrollo a largo plazo.

$!FOTO: CORTESÍA
FOTO: CORTESÍA
Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en WhatsApp

Temas


Contrataciones
industria

Localizaciones


Ramos Arizpe
Saltillo

Organizaciones


Tupy

Vanguardia Afiliados

Vanguardia Afiliados

Afiliados Vanguardia busca incrementar el número de ventas de productos o servicios, además de difundir marcas que confían en el medio de comunicación líder de Coahuila y sus municipios.

Nuestros contenidos ofrecen información útil, de valor y complementaria. ¿Buscas conocer bien un producto antes de comprarlo? Aquí te compartimos la información que necesitas para tomar la decisión correcta.

¿Regalos, sugerencias y reseñas? Consulta con nosotros.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tatuajes politizados

Tatuajes politizados
true

Nuevas coplas viejas
true

POLITICÓN: Coahuila entra a recta electoral de las definiciones con un PAN sin plan y un PRI con candidaturas con truco
Elementos de seguridad federal y estatal resguardaron los domicilios cateados en la colonia Universidad Pueblo.

Aseguran droga, pipas y máquinas tragamonedas en cateos simultáneos al oriente de Saltillo
La salida oficial de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya es un hecho y ha encendido alertas a nivel internacional. Expertos advierten que esta decisión tendrá impactos directos en la salud pública global.

Es Oficial... Estados Unidos sale de la OMS y desata alerta sanitaria global
Autoridades deportivas municipales y estatales presentaron los detalles del torneo “Auténticos Novatos de Box” en rueda de prensa.

Presentan torneo ‘Auténticos Novatos de Box’ para impulsar nuevos talentos locales
El presidente Donald Trump habla con los periodistas antes de abordar el Marine One laCasa Blanca en Washington. Trump está bajo presión política por cuestiones económicas.

¿Podría el primer año de Trump tener efectos económicos a largo plazo?
El presidente Donald Trump se reúne con el presidente Volodímir Zelenski de Ucrania y otros líderes europeos en Washington para discutir la invasión rusa de Ucrania.

Cómo las acciones de Trump amenazan la alianza entre EU y Europa