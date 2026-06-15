UAdeC abre diálogo con panel especializado sobre nuevas formas de ejercer la paternidad

El encuentro se llevará a cabo el 18 de junio de 2026 a las 10:00 horas mediante la plataforma Microsoft Teams y estará abierto de manera gratuita tanto a la comunidad universitaria como al público interesado en estos temas.

En el marco de las actividades conmemorativas por el Día del Padre, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Coordinación de Igualdad de Género, realizará el panel virtual “Paternidades: Masculinidades, crianza y cuidados”, un espacio diseñado para promover la reflexión sobre el papel de los hombres en la formación de sus hijas e hijos y en la construcción de vínculos familiares más equitativos.

La iniciativa busca impulsar el análisis de los desafíos y oportunidades que enfrentan los hombres para involucrarse de forma activa, afectiva y corresponsable en las labores de cuidado y en el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, fomentando modelos que favorezcan una distribución más equilibrada de las responsabilidades familiares.

De acuerdo con los organizadores, el panel también pretende visibilizar cómo las nuevas perspectivas sobre las masculinidades contribuyen a derribar estereotipos tradicionales que históricamente han concentrado las tareas de crianza en las mujeres, promoviendo relaciones familiares más igualitarias y una participación compartida en el hogar.

Como ponentes participarán el doctor Silvestre Faya Romero, director del Centro Faya de Estudios en Sexualidad y Psicología y especialista en sexualidad humana, relaciones familiares y desarrollo personal, así como el doctor Gabriel Pérez Salazar, profesor-investigador de la UAdeC con experiencia académica en comunicación, cultura digital y estudios sociales.

Durante la sesión se compartirán experiencias y conocimientos orientados a fortalecer una visión contemporánea de la paternidad, en la que el acompañamiento cotidiano, la responsabilidad emocional y la corresponsabilidad en los cuidados se conviertan en elementos centrales para la formación de familias más incluyentes.

Las personas interesadas podrán conectarse al evento a través de Microsoft Teams mediante la liga http://bit.ly/49P7m3f. Asimismo, la Coordinación de Igualdad de Género ofrece información adicional en los teléfonos (844) 438 15 52 y (844) 438 15 28, así como en su página oficial de Facebook.