UNIF Saltillo resguarda a menores localizados solos en calles y cruceros

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    UNIF Saltillo resguarda a menores localizados solos en calles y cruceros
    La UNIF verifica el parentesco de los adultos antes de entregar a los menores resguardados durante los operativos. ARCHIVO

La unidad mantiene operativos permanentes para localizar a familiares de niñas y niños, además de exhortar a madres y padres a evitar que jueguen en la vía pública

Con el objetivo de salvaguardar la integridad de niñas y niños, la Unidad de Integración Familiar (UNIF) mantiene operativos permanentes en cruceros y avenidas de Saltillo para detectar a menores que se encuentran solos o acompañando a adultos en la vía pública.

Patricia Moreno, titular de la UNIF, informó que la corporación realiza recorridos diarios en los puntos donde con mayor frecuencia detectan la presencia de menores de edad.

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“Tenemos nuestro operativo permanente, que es dar rondín a ciertos puntos de la ciudad en donde se ven menores. Hablamos con el adulto que anda acompañando al niño, en caso de que lo haya”, detalló.

Explicó que, cuando localizan a un menor sin la supervisión de un adulto, la corporación procede a su resguardo mientras localiza a un familiar y verifica el parentesco mediante la documentación correspondiente.

“Cuando no hay un adulto, al niño lo traemos a la unidad y buscamos de apoyo a algún familiar al que nosotros podamos entregar ese niño. Pedimos acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio”, precisó Moreno.

La funcionaria añadió que, si la documentación presentada genera dudas o no coincide con la información proporcionada, el personal acude al domicilio para corroborar las condiciones en las que vive el menor antes de entregarlo.

Durante el periodo vacacional, agregó, también realizan labores preventivas con madres y padres de familia para evitar que los menores jueguen o permanezcan en la vía pública sin supervisión.

“Llegamos y damos el consejo de que estén pendientes de los niños; hay vehículos que definitivamente por la altura no alcanzan a ver al menor cuando anda en la calle”, alertó.

Moreno señaló que la presencia de niñas y niños en las vialidades obedece a distintos factores. Sin embargo, subrayó que la prioridad de la corporación es prevenir accidentes mediante la vigilancia permanente y la orientación a las familias.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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