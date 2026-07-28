Abandono de mascotas tras mudanzas, uno de los casos más recurrentes en Saltillo

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    Abandono de mascotas tras mudanzas, uno de los casos más recurrentes en Saltillo
    La Policía Ambiental exhortó a reportar casos de abandono al 911 o mediante los grupos ciudadanos de seguridad para intervenir de manera oportuna. REDES SOCIALES

La Policía Ambiental informó que rescata animales dejados en viviendas y recordó que el reglamento municipal contempla multas por omisión de cuidados y abandono

El abandono de mascotas en viviendas después de una mudanza se ha convertido en uno de los casos más recurrentes que atiende la Policía Ambiental de Saltillo, informó Jessica Terrazas, titular de la corporación.

La funcionaria explicó que esta situación suele presentarse cuando personas que rentan un inmueble cambian de domicilio y dejan a los animales en el lugar, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a evitar este tipo de conductas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/maltrato-animal-encabeza-reportes-atendidos-por-policia-ambiental-saltillo-FD22473600

“En ocasiones la gente renta una casa y luego se le pide la casa o decide cambiarse de casa y deja allá los animales. Invitar a la ciudadanía a que no haga ese tipo de actos; es un tipo de maltrato”, declaró.

Terrazas señaló que este patrón se detecta con frecuencia entre personas que llegan a Saltillo por motivos laborales y posteriormente abandonan a sus mascotas al dejar la vivienda.

“Sobre todo con personas que no son de aquí de Saltillo; a veces por cuestiones de trabajo hay una migración aquí a la ciudad y ese tipo de personas a veces dejan así a los animalitos”, detalló.

Ante estos reportes, explicó que la Policía Ambiental acude a los domicilios para resguardar a los animales y trasladarlos al Centro de Bienestar Animal, donde reciben atención y protección.

Además, recordó que el reglamento municipal contempla sanciones administrativas para quienes incurran en omisión de cuidados o abandono de mascotas, independientemente de las responsabilidades penales que pudieran derivarse.

“La violencia y la crueldad es un delito que está contemplado en el Código Penal, pero también en nuestro reglamento de reciente creación está contemplada la infracción administrativa, que es una multa”, precisó.

Finalmente, exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier caso de abandono o maltrato animal a través del 911 o de los grupos ciudadanos de seguridad, con el fin de que la autoridad pueda intervenir oportunamente.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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