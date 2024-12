Vecinos de El Tunal en Arteaga sufren cortes de luz hasta tres veces por semana

Habitantes del ejido El Tunal, en el municipio de Arteaga, han reportado cortes de energía eléctrica hasta tres veces por semana durante los últimos siete meses.

Vecinos informaron a VANGUARDIA que cerca de cinco propiedades sufren interrupciones en el servicio, al menos una vez a la semana, con cortes que, en ocasiones, se prolongan hasta tres días.

Mencionaron también que, aunque cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acuden a reparar momentáneamente el problema, este persiste pocos días después.

“Lo que me comentaron la última vez es que hay muchos ranchos conectados y eso provoca las fallas de luz. Así me lo dijo la CFE. Cada vez que lo reportamos, el trato es horrible. Se nota cuando ven un reporte de la ciudad y cuando es de un ejido o una zona rural”, comentó Luis Alberto, uno de los afectados del ejido.

El habitante señaló que la intermitencia en el servicio ha provocado que se descomponga su refrigerador y su horno de microondas, situación que también han experimentado otros vecinos.

Luis también comentó que ha tenido que adquirir un nuevo refrigerador y una planta de luz para evitar que se eche a perder la comida cuando se va la energía eléctrica.

CORTES COMPLICAN DIÁLISIS

Juana María, otra vecina de El Tunal afectada por los cortes, también señaló que su refrigerador se descompuso y que tiene que realizarle diálisis a su patrón, lo que se complica sin electricidad.

“Cada semana, dos o tres veces se va la luz. A mí se me fregó el refrigerador, y a mi vecino también. Yo a mi patrón le hago diálisis, y entonces estoy batallando mucho porque la máquina se apaga cuando se va la luz”, explicó.

La vecina comentó que, aunque la problemática es reportada constantemente a la CFE y se realiza una reparación temporal, los cortes regresan pocos días después.

También indicó que los cobros de la paraestatal continúan con normalidad, con tarifas que superan los 400 pesos por recibo.

“A mí se me descompuso el refrigerador, y me afecta mucho porque trabajo de eso, vivo de eso, y me dan el mínimo. No es justo que se me eche a perder la comida. Nomás nos dicen que van a arreglarlo, que es un corto, una falla, pero solo eso nos dicen. Lo arreglan un rato y después se vuelve a ir la luz”, concluyó Juana María.