Ventas en el Centro Histórico de Saltillo no alcanzan proyección de Semana Santa

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Saltillo
/ 6 abril 2026
    Ventas en el Centro Histórico de Saltillo no alcanzan proyección de Semana Santa
    Aunque el primer cuadro de la ciudad registró afluencia durante la Semana Mayor, el repunte en ventas se concentró principalmente en giros restauranteros. OMAR SAUCEDO

Aunque sí hubo afluencia de visitantes en la zona, comerciantes reportaron un comportamiento similar al del año pasado y sin el repunte que esperaban

A pesar del movimiento registrado durante la temporada de Semana Santa, comerciantes del Centro Histórico de Saltillo reportaron ventas moderadas, sin alcanzar el repunte que esperaban para este periodo vacacional.

El presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, Alan Christian Duarte, señaló que, de acuerdo con un sondeo preliminar, aunque sí se observó afluencia de visitantes, esto no se reflejó de forma generalizada en un aumento en el consumo.

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Según explicó, algunos giros relacionados con restaurantes y venta de alimentos sí registraron mayor actividad; sin embargo, en términos generales, el comportamiento comercial se mantuvo similar al del año pasado.

“Sí hubo afluencia de visitantes, pero esto no se tradujo en un incremento significativo en el consumo en los negocios locales”, afirmó.

El representante del sector indicó que en los próximos días continuarán recabando información entre los establecimientos para contar con un balance más preciso sobre el comportamiento de las ventas durante este periodo.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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