Ventas en el Centro Histórico de Saltillo no alcanzan proyección de Semana Santa

A pesar del movimiento registrado durante la temporada de Semana Santa, comerciantes del Centro Histórico de Saltillo reportaron ventas moderadas, sin alcanzar el repunte que esperaban para este periodo vacacional.

El presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, Alan Christian Duarte, señaló que, de acuerdo con un sondeo preliminar, aunque sí se observó afluencia de visitantes, esto no se reflejó de forma generalizada en un aumento en el consumo.