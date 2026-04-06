Refuerza UAdeC brigadas de salud y servicios gratuitos en todo Coahuila

David Hernández Barrera, titular de Extensión Universitaria, explicó que el objetivo es acercar servicios odontológicos, atención mental, enfermería y primeros auxilios a las colonias, además de promover la oferta académica presencial y remota.

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) intensificará su programa de brigadas multidisciplinarias en las diversas regiones del estado, ofreciendo servicios de salud y orientación educativa de manera gratuita para la población vulnerable.

“La idea es hacerlas dos veces por mes, no solamente en Saltillo, sino en todo el estado. Recordarles que el semestre pasado hicimos una en Ramos Arizpe y una en Monclova”, detalló el funcionario sobre la expansión del programa.

Hernández Barrera señaló que aún falta llegar a ciudades como Piedras Negras y Acuña, tras haber tenido presencia en municipios como Rosita, San Pedro, Matamoros y Torreón bajo el esquema de “Lobos en tu colonia”.

En estas jornadas participan entre 100 y 120 universitarios, quienes son supervisados por maestros académicos. Los estudiantes colaboran a través de programas como “Lobos al Rescate”, servicio social y prácticas profesionales.

“No tiene costo, es totalmente gratis. Participan estudiantes que lo hacen por medio de programas como Lobos en Acción; la idea es buscar cuáles son los parques mediante el consejo Activa tu Parque”, afirmó el titular.

Por otro lado, el funcionario mencionó una iniciativa para que cada estudiante de la UAdeC plante un árbol como requisito de graduación, propuesta que será canalizada a través de la agenda ambiental de la institución.

“Hace tiempo, cuando llegamos a universitarios, buscamos que cada alumno debiera plantar un árbol y que tuviéramos una evidencia. Es una muy buena propuesta para aumentar la cantidad de árboles plantados”, comentó.