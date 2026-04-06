Refuerza UAdeC brigadas de salud y servicios gratuitos en todo Coahuila

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Saltillo
/ 6 abril 2026
    Refuerza UAdeC brigadas de salud y servicios gratuitos en todo Coahuila
    Las brigadas se realizan sin costo para la población y forman parte de las acciones de vinculación social de la universidad. MANUEL RODRÍGUEZ

La universidad analiza una propuesta para que estudiantes planten un árbol como requisito de graduación, como parte de su agenda ambiental

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) intensificará su programa de brigadas multidisciplinarias en las diversas regiones del estado, ofreciendo servicios de salud y orientación educativa de manera gratuita para la población vulnerable.

David Hernández Barrera, titular de Extensión Universitaria, explicó que el objetivo es acercar servicios odontológicos, atención mental, enfermería y primeros auxilios a las colonias, además de promover la oferta académica presencial y remota.

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“La idea es hacerlas dos veces por mes, no solamente en Saltillo, sino en todo el estado. Recordarles que el semestre pasado hicimos una en Ramos Arizpe y una en Monclova”, detalló el funcionario sobre la expansión del programa.

Hernández Barrera señaló que aún falta llegar a ciudades como Piedras Negras y Acuña, tras haber tenido presencia en municipios como Rosita, San Pedro, Matamoros y Torreón bajo el esquema de “Lobos en tu colonia”.

En estas jornadas participan entre 100 y 120 universitarios, quienes son supervisados por maestros académicos. Los estudiantes colaboran a través de programas como “Lobos al Rescate”, servicio social y prácticas profesionales.

“No tiene costo, es totalmente gratis. Participan estudiantes que lo hacen por medio de programas como Lobos en Acción; la idea es buscar cuáles son los parques mediante el consejo Activa tu Parque”, afirmó el titular.

Por otro lado, el funcionario mencionó una iniciativa para que cada estudiante de la UAdeC plante un árbol como requisito de graduación, propuesta que será canalizada a través de la agenda ambiental de la institución.

“Hace tiempo, cuando llegamos a universitarios, buscamos que cada alumno debiera plantar un árbol y que tuviéramos una evidencia. Es una muy buena propuesta para aumentar la cantidad de árboles plantados”, comentó.

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Hernández Barrera aclaró que la propuesta ambiental deberá ser presentada formalmente ante el Consejo Universitario por alguna de las escuelas para que pueda ser evaluada y, en su caso, implementada de manera oficial.

Con estas acciones, la UAdeC busca fortalecer su compromiso social en Coahuila, vinculando el aprendizaje práctico de sus alumnos con las necesidades urgentes de salud y medio ambiente en las comunidades que más lo requieren.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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