Fuego sorprende a conductor en semáforo de Saltillo por probable cortocircuito

Saltillo
/ 4 febrero 2026
    Fuego sorprende a conductor en semáforo de Saltillo por probable cortocircuito
    Camioneta Chevrolet Tornado terminó con daños en el área del motor tras el incendio registrado en el bulevar Venustiano Carranza. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

La rápida intervención de personas en negocios cercanos evitó que el fuego se extendiera y provocara mayores daños en la camioneta y la zona

Este miércoles por la mañana se reportó al número de emergencias 911 el incendio de una camioneta en el cruce del bulevar Venustiano Carranza y la calle Canadá, luego de que el conductor detectara fuego en el área del motor, en Saltillo.

El conductor de una camioneta Chevrolet Tornado, con placas del estado de Nuevo León, identificado como Leonardo “N”, detuvo su marcha al quedar en el semáforo, tras percatarse de la presencia de humo y llamas que salían del cofre.

$!Elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron labores de revisión y enfriamiento del vehículo.
Elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron labores de revisión y enfriamiento del vehículo. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Personas que se encontraban en negocios cercanos, al observar lo ocurrido, acudieron de inmediato con extintores para controlar el fuego, logrando sofocarlo antes de que se propagara a otras partes del vehículo.

La unidad fue orillada y, minutos después, arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron labores de revisión y enfriamiento en el área afectada para descartar cualquier riesgo adicional.

$!La unidad fue orillada sin que se reportaran personas lesionadas.
La unidad fue orillada sin que se reportaran personas lesionadas. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El conductor no presentó lesiones y señaló que el incendio pudo haberse originado por un posible cortocircuito. El incidente dejó únicamente daños materiales en la camioneta, la cual tuvo que ser retirada para su reparación.

