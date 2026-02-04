Fuego sorprende a conductor en semáforo de Saltillo por probable cortocircuito

Este miércoles por la mañana se reportó al número de emergencias 911 el incendio de una camioneta en el cruce del bulevar Venustiano Carranza y la calle Canadá, luego de que el conductor detectara fuego en el área del motor, en Saltillo.

El conductor de una camioneta Chevrolet Tornado, con placas del estado de Nuevo León, identificado como Leonardo “N”, detuvo su marcha al quedar en el semáforo, tras percatarse de la presencia de humo y llamas que salían del cofre.

