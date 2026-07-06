Vinculan a proceso a hombre detenido con mil 830 litros de diésel en Parras

Un hombre identificado como José “N” fue vinculado a proceso por un juez de Control, luego de ser detenido en posesión de mil 830 litros de probable diésel cuya procedencia no pudo acreditar, durante un operativo realizado en el municipio de Parras de la Fuente. De acuerdo con la información del caso, la detención ocurrió cuando elementos de la Guardia Nacional atendían una alerta relacionada con una baja de presión estática en coordinación con personal de Petróleos Mexicanos (PEMEX). La movilización se concentró a la altura del ejido San Rafael, donde las autoridades realizaron una inspección en la zona.

Durante las acciones, los agentes localizaron un tractocamión con semirremolque que transportaba hidrocarburo. En el sitio se encontraba José “N”, quien fue requerido para acreditar la legal procedencia de la carga; sin embargo, no presentó la documentación correspondiente. Ante esta situación, los elementos procedieron a su detención y al aseguramiento tanto del combustible como de la unidad de carga, para posteriormente poner al detenido a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), instancia encargada de integrar la carpeta de investigación.

Según el Informe Policial Homologado (IPH), elaborado por los elementos que participaron en el operativo, fueron asegurados mil 830 litros de probable diésel, además del tractocamión con semirremolque utilizado para su transporte. Con los datos de prueba reunidos durante la etapa inicial de la investigación, el Ministerio Público Federal presentó el caso ante un juez de Control, quien calificó como legal la detención del imputado. En la audiencia inicial, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso a José “N” por los hechos que se le atribuyen y determinó imponer como medida cautelar la prisión preventiva, por lo que permanecerá privado de la libertad mientras continúan las investigaciones. Asimismo, el juez concedió un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que el Ministerio Público podrá continuar con la integración de pruebas relacionadas con el caso. Hasta el momento, el proceso penal continúa en desarrollo y será durante las siguientes etapas judiciales cuando se definirá la situación jurídica del imputado conforme avance la investigación.

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