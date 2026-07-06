Sentencian a traficante tras asegurarle más de 152 kilos de mariguana en Saltillo

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    Sentencian a traficante tras asegurarle más de 152 kilos de mariguana en Saltillo
    El caso se originó a partir de una denuncia ciudadana que alertó a las autoridades federales sobre el presunto traslado de droga a bordo de un vehículo de carga. CORTESÍA

La investigación comenzó tras una denuncia ciudadana que permitió ubicar un camión de carga donde fueron asegurados diversas drogas

Un hombre identificado como Javier “N” fue sentenciado a más de ocho años de prisión tras ser encontrado responsable del delito contra la salud, luego de ser detenido cuando transportaba diversas drogas en un camión sobre la carretera Saltillo-Zacatecas.

La resolución fue emitida por un juez especializado durante una audiencia de procedimiento abreviado, luego de que el Ministerio Público Federal presentara los elementos de prueba que acreditaron la responsabilidad del acusado en el transporte de narcóticos.

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$!Entre lo asegurado durante el operativo se encontraban más de 152 kilogramos de mariguana, además de metanfetamina y cápsulas de clobenzorex, según informó la Fiscalía General de la República.
Entre lo asegurado durante el operativo se encontraban más de 152 kilogramos de mariguana, además de metanfetamina y cápsulas de clobenzorex, según informó la Fiscalía General de la República. CORTESÍA

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General de la República (FGR), la investigación comenzó a partir de un reporte ciudadano realizado a la Policía Federal Ministerial (PFM), en el que se alertaba sobre un hombre que presuntamente trasladaba sustancias ilícitas a bordo de un camión de redilas.

Tras recibir la denuncia, los agentes federales realizaron diversas diligencias de investigación que permitieron ubicar el vehículo cuando circulaba sobre la carretera Saltillo-Zacatecas, dentro del municipio de Saltillo.

Durante la inspección practicada al camión, los elementos localizaron diversas sustancias consideradas ilícitas. Entre lo asegurado se encontraban cinco cápsulas de clobenzorex, 10 gramos de metanfetamina y un cargamento de 152 kilogramos con 740 gramos de mariguana.

Con base en los indicios recabados y el resultado de las investigaciones, el agente del Ministerio Público de la Federación integró la carpeta correspondiente y llevó el caso ante la autoridad judicial.

$!Además de la pena privativa de la libertad, el juez impuso al sentenciado una multa equivalente a 89 Unidades de Medida y Actualización como parte de la resolución judicial.
Además de la pena privativa de la libertad, el juez impuso al sentenciado una multa equivalente a 89 Unidades de Medida y Actualización como parte de la resolución judicial.

Durante el desarrollo del procedimiento penal, la representación social logró acreditar la participación de Javier “N” en la comisión del delito contra la salud, en la modalidad de transporte de cannabis sativa L., clobenzorex y clorhidrato de metanfetamina.

Una vez analizados los datos de prueba presentados por la Fiscalía, el juez dictó sentencia condenatoria en contra del imputado, imponiéndole una pena de más de ocho años de prisión. Además, deberá cubrir una multa equivalente a 89 Unidades de Medida y Actualización (UMA), conforme a lo establecido en la resolución judicial.

La FGR informó que este caso tuvo origen en una denuncia ciudadana, por lo que reiteró que mantiene habilitados los canales de denuncia anónima para reportar posibles delitos del orden federal.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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