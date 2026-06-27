Vinculan a proceso a mujer por omisión de cuidados en adulto mayor de Saltillo

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    Vinculan a proceso a mujer por omisión de cuidados en adulto mayor de Saltillo
    Evelyn, de 40 años, fue vinculada a proceso por violencia familiar tras el rescate de su padre Adrián, de 70 años, hallado en condiciones de hacinamiento en un domicilio de la colonia República. CORTESÍA

Evelyn enfrentará el proceso judicial en un domicilio. Ya no podrá volver al lugar donde vivía con su padre

A tres días del mediático rescate de un hombre de 70 años en la colonia República de Saltillo, las autoridades municipales informaron que su hija, Evelyn, ha sido vinculada a proceso por el delito de violencia familiar.

Aunque la mujer de 40 años enfrentará el proceso legal en libertad, se le han dictado medidas cautelares que incluyen el resguardo en un domicilio distinto al de la víctima.

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Al corte de las 18:00 horas del sábado 27 de junio, no se ha actualizado el estado de salud del señor Adrián, de 70 años.

CRONOLOGÍA DEL CASO

El caso inició el pasado 24 de junio, cuando elementos de la Unidad de Integración Familiar (UNIF), Bomberos de Saltillo y paramédicos de la Cruz Roja desplegaron un operativo en un domicilio de la calle República. La intervención fue necesaria luego de que el personal de la UNIF fuera rechazado en dos visitas previas.

El factor que argumentaron las autoridades para el rescate fue la detección de un riesgo inminente, ya que la habitación contaba con un gran hueco en la pared de un segundo piso que se había agrandado, poniendo en peligro de caída a Adrián, un paciente psiquiátrico de 70 años que se encontraba solo en ese momento.

Al ingresar por dicho boquete mediante escaleras, los oficiales confirmaron que el adulto mayor vivía en condiciones de hacinamiento.

Ante esta situación, Evelyn fue detenida en el lugar de los hechos y cumplió un arresto inicial de 48 horas.

El 27 de junio se confirmó su vinculación a proceso, mientras que sus tíos se presentaron para asumir la responsabilidad del cuidado de Adrián.

Los familiares manifestaron a las autoridades locales que desconocían la gravedad de la situación y anunciaron que ratificarán la denuncia por violencia contra la hija.

Respecto a la salud y el paradero del afectado, se indicó que fue trasladado inicialmente al Hospital General por la comisaría.

El 25 de junio, sus hermanos lo trasladaron a una clínica privada para una atención personalizada.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/rescatan-a-adulto-mayor-entre-hacinamiento-en-saltillo-detienen-a-mujer-por-presunta-violencia-familiar-MC21675548

Se tiene previsto su posterior ingreso al Centro Estatal de Salud Mental (CESAME) para recibir tratamiento especializado acorde a su condición psiquiátrica.

Por su parte, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con el DIF Municipal, informó que dará seguimiento al caso para garantizar el bienestar a largo plazo del adulto mayor.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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