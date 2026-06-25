Rescatan a adulto mayor entre hacinamiento en Saltillo; detienen a mujer por presunta violencia familiar

Un adulto mayor de 70 años fue rescatado de una vivienda de la colonia República, en Saltillo, luego de que se detectara que permanecía en condiciones de hacinamiento y expuesto a un riesgo inminente debido al deterioro de la estructura donde se encontraba. El hecho ocurrió durante la tarde del martes, cuando personal de la Unidad de Integración Familiar (UNIF), acompañado por elementos del Cuerpo de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja, intervino en un domicilio donde se encontraba Pedro “N”, identificado como paciente psiquiátrico.

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De acuerdo con la información disponible, el caso ya había sido atendido previamente por personal especializado, que en al menos dos ocasiones acudió al inmueble para verificar la situación del hombre. Sin embargo, durante esas visitas no fue posible ingresar al domicilio debido a que se les negó el acceso. La situación cambió cuando se detectó que un hueco existente en una de las paredes del segundo piso de la vivienda había aumentado de tamaño, lo que representaba un peligro directo para el adulto mayor, ya que existía la posibilidad de que cayera desde esa zona. Ante el riesgo y al confirmar que Pedro “N” permanecía solo dentro del inmueble, se determinó realizar una intervención inmediata para evitar que sufriera alguna lesión.

Para concretar el rescate, los equipos de emergencia utilizaron escaleras e ingresaron por la abertura de la pared. Una vez en el interior localizaron al hombre y constataron las condiciones de hacinamiento en las que habitaba. Mientras se desarrollaban las maniobras de rescate llegó al lugar una mujer identificada como Evelyn “N”, de 40 años de edad. Según la información proporcionada, fue detenida por presunta violencia familiar y puesta a disposición de la autoridad correspondiente para el seguimiento legal del caso. Tras ser asegurado y retirado del inmueble, el adulto mayor fue valorado por paramédicos de la Cruz Roja, quienes determinaron su traslado para recibir atención médica.

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Posteriormente, se informó que será canalizado al Centro Estatal de Salud Mental (Cesame), donde recibirá atención especializada acorde con sus necesidades. Asimismo, las autoridades señalaron que se trabaja en la localización de familiares o personas que puedan integrarse como red de apoyo para el adulto mayor, con el propósito de garantizar su atención y seguimiento una vez concluida la intervención de emergencia. El caso continuará bajo observación y seguimiento institucional, mientras se revisan las condiciones en las que vivía el hombre y se determina el apoyo que requerirá en adelante para salvaguardar su integridad y bienestar.

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