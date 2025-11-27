Vinculan a proceso a par de asaltantes, en Ramos Arizpe

    Vinculan a proceso a par de asaltantes, en Ramos Arizpe
    Ambos permanecerán recluidos en el penal de Saltillo.

Los detuvieron en Ramos Arizpe, Coahuila, cuando asaltaban tiendas de conveniencia y ahora están recluidos

Jesús N. y Jovany N. fueron vinculados a proceso y permanecerán recluidos en el penal varonil de Saltillo, al estar relacionados con una serie de atracos.

Fue por el delito de robo de cuantía mayor, especialmente calificado por haber sido cometido con intimidación, con arma y con violencia, en un comercio y durante horas de servicio al público. El agente del Ministerio Público dio a conocer durante la audiencia que ambas personas viajaban frecuentemente desde Monterrey para cometer hurtos.

Uno de los robos ocurrió en un comercio ubicado en la avenida Plan de Guadalupe y Gustavo Díaz Ordaz, el pasado 21 de noviembre del año en curso. Los imputados hicieron uso de armas blancas para amagar a los dependientes y amenazarlos con causarles lesiones si no entregaban el dinero y la mercancía considerada de alto valor, como botellas de licor y paquetes completos de cigarrillos, además de efectivo y otros artículos.

Al momento de su localización, les fue decomisado un automóvil Chevrolet Aveo, color blanco, con placas del estado de Nuevo León. Se estima que estas personas pudieron haber participado en al menos nueve robos similares, por lo que serían considerados reincidentes, lo que agravaría su condena.

El funcionario mencionó que se cuenta con videos, fotografías y varias denuncias en contra de ambos. Pidió que se mantuviera la prisión preventiva, ya que existe el riesgo de que evadan la acción de la justicia. Se comprobó que los domicilios de los acusados se encuentran en la ciudad de Monterrey y que tienen otros siete procesos en su contra por el mismo delito.

La petición fue concedida y se solicitaron dos meses adicionales para culminar con las investigaciones.

