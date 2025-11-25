Lo vinculan por la muerte de su esposa y sus suegros, en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Por la muerte de su esposa, de la cual se encontraba separado, y sus suegros, un hombre fue vinculado a proceso, informó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Aldo “N”, de 30 años, está acusado de los delitos de dos feminicidios, homicidio calificado y violencia familiar por los hechos ocurridos durante la noche y madrugada del 15 y 16 de noviembre en una vivienda de la colonia Villas de San Sebastián, en el municipio de Guadalupe.

Un Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación Estatal Especializada en Feminicidios imputó en contra de Aldo “N” hechos compatibles con los delitos mencionados.