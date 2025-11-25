Lo vinculan por la muerte de su esposa y sus suegros, en Nuevo León

México
/ 25 noviembre 2025
    Lo vinculan por la muerte de su esposa y sus suegros, en Nuevo León
    El presunto fue vinculado a proceso por los delitos de feminicidio, homicidio calificado y violencia familiar Foto: cortesía

La Fiscalía de Nuevo León vinculó a proceso a Aldo “N”, acusado de feminicidio, homicidio calificado y violencia familiar

Monterrey, Nuevo León.- Por la muerte de su esposa, de la cual se encontraba separado, y sus suegros, un hombre fue vinculado a proceso, informó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Aldo “N”, de 30 años, está acusado de los delitos de dos feminicidios, homicidio calificado y violencia familiar por los hechos ocurridos durante la noche y madrugada del 15 y 16 de noviembre en una vivienda de la colonia Villas de San Sebastián, en el municipio de Guadalupe.

Un Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación Estatal Especializada en Feminicidios imputó en contra de Aldo “N” hechos compatibles con los delitos mencionados.

Por su parte, el juez de control estimó suficientes los motivos expuestos y dictó en su contra el auto de vinculación por los tres delitos solicitados, además impuso medida cautelar de prisión preventiva con internamiento en un Centro de Readaptación social estatal.

También fijó plazo de tres meses parta el cierre de la investigación complementaria.

Las víctimas son su esposa, de 29 años, y los padres de esta, de 54 y 57 años, a quienes les habría infligido diversas heridas con un cuchillo hasta ocasionarles la muerte.

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

