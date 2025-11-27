Joven da volantazo y termina chocando contra un poste, en Ramos Arizpe

Saltillo
/ 27 noviembre 2025
    Joven da volantazo y termina chocando contra un poste, en Ramos Arizpe
    El volantazo provocó que la joven perdiera por completo el control de la unidad y se estrellara en el poste. FOTO: MARTÍN ROJAS

Susana Isabel asegura que un camión la hizo perder el control y al esquivarlo se produjo el accidente

Una joven de 21 años resultó lesionada la tarde de este jueves luego de perder el control de su vehículo y estrellarse contra un poste en la carretera Saltillo–Monterrey, a la altura de la empresa Chrysler.

La conductora, identificada como Susana Isabel, circulaba en un Chevrolet Aveo con dirección de Saltillo hacia Ramos Arizpe, camino a su domicilio en la colonia La Esmeralda.

TE PUEDE INTERESAR: Se desprende remolque en movimiento y deja un lesionado al oriente de Saltillo

De acuerdo con su versión, presuntamente un camión de carga que circulaba metros adelante estaba a punto de perder una llanta, por lo que realizó una maniobra brusca para evitarlo.

El volantazo provocó que la joven perdiera por completo el control de la unidad y se proyectara hacia un costado de la vía, donde terminó impactada contra un poste, quedando sobre una zona de terracería.

$!La joven se sentía nerviosa, pero a la vez aliviada de que haya librado alguna situación más grave.
La joven se sentía nerviosa, pero a la vez aliviada de que haya librado alguna situación más grave. FOTO: MARTÍN ROJAS

Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe.

Al ser atendida, la joven se encontraba consciente y orientada, con signos vitales estables. Sin embargo, presentaba una herida de 3 centímetros en la región parietal izquierda, por lo que fue trasladada al Hospital Ixtlero para recibir atención médica.

Finalmente, el vehículo fue remolcado hacia un corralón, donde permanecerá hasta que la dueña cubra las multas y daños ocasionados.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Monterrey
Saltillo

Organizaciones


Chrysler

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Javier Díaz González, alcalde de Saltillo, recibió una de las evaluaciones más altas del país en el ranking de México Elige.

Javier Díaz, segundo mejor alcalde del país entre capitales: México Elige
Periodismo deportivo en la mira: señala Juan Pablo Fernández presunto financiamiento gubernamental desatan controversia.

Exhibirán lista de periodistas deportivos ligados a la 4T
¡De Saltillo para el mundo! Filman el cortometraje ‘Una Vez en la Vida’

¡De Saltillo para el mundo! Filman el cortometraje ‘Una Vez en la Vida’
true

Ahuehuetes y sequías gigantes para la Explanada de los Héroes

true

Coahuila: estado ‘blindado’ y preparado para responder
true

Se puede decir... Que la confianza mató al ‘gato’
El alcalde Tomás Gutiérrez explicó que una de las alternativas en análisis es la construcción de un “segundo piso” en las vías del tren.

Confirma alcalde Tomás Gutiérrez ocupación irregular en ruta ferroviaria de Ramos Arizpe
El 'Black Friday', es una oportunidad para que el comercio minorista impulse sus ventas.

Gasto o ahorro, ¿a quién beneficia el Black Friday?