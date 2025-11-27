Joven da volantazo y termina chocando contra un poste, en Ramos Arizpe
Susana Isabel asegura que un camión la hizo perder el control y al esquivarlo se produjo el accidente
Una joven de 21 años resultó lesionada la tarde de este jueves luego de perder el control de su vehículo y estrellarse contra un poste en la carretera Saltillo–Monterrey, a la altura de la empresa Chrysler.
La conductora, identificada como Susana Isabel, circulaba en un Chevrolet Aveo con dirección de Saltillo hacia Ramos Arizpe, camino a su domicilio en la colonia La Esmeralda.
De acuerdo con su versión, presuntamente un camión de carga que circulaba metros adelante estaba a punto de perder una llanta, por lo que realizó una maniobra brusca para evitarlo.
El volantazo provocó que la joven perdiera por completo el control de la unidad y se proyectara hacia un costado de la vía, donde terminó impactada contra un poste, quedando sobre una zona de terracería.
Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe.
Al ser atendida, la joven se encontraba consciente y orientada, con signos vitales estables. Sin embargo, presentaba una herida de 3 centímetros en la región parietal izquierda, por lo que fue trasladada al Hospital Ixtlero para recibir atención médica.
Finalmente, el vehículo fue remolcado hacia un corralón, donde permanecerá hasta que la dueña cubra las multas y daños ocasionados.