Joven da volantazo y termina chocando contra un poste, en Ramos Arizpe

Una joven de 21 años resultó lesionada la tarde de este jueves luego de perder el control de su vehículo y estrellarse contra un poste en la carretera Saltillo–Monterrey, a la altura de la empresa Chrysler.

La conductora, identificada como Susana Isabel, circulaba en un Chevrolet Aveo con dirección de Saltillo hacia Ramos Arizpe, camino a su domicilio en la colonia La Esmeralda.

De acuerdo con su versión, presuntamente un camión de carga que circulaba metros adelante estaba a punto de perder una llanta, por lo que realizó una maniobra brusca para evitarlo.

El volantazo provocó que la joven perdiera por completo el control de la unidad y se proyectara hacia un costado de la vía, donde terminó impactada contra un poste, quedando sobre una zona de terracería.