Violenta riña cobra la vida de un joven en Saltillo; hay 30 detenidos

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Saltillo
/ 27 abril 2026
    Violenta riña cobra la vida de un joven en Saltillo; hay 30 detenidos
    Elementos de la Policía Municipal acudieron al cruce de Aquiles Serdán y Pedro Ampudia para controlar la riña en la que participaron varias personas, logrando la detención de al menos 30 involucrados. MARTÍN ROJAS

La intervención policial derivó en la detención de múltiples personas y en agresiones contra los propios elementos de seguridad

Un joven de aproximadamente 25 años, conocido con el apodo de “El Comino”, perdió la vida la tarde de ayer domingo tras resultar gravemente herido durante una riña registrada en la colonia El Tanquecito, en Saltillo.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Aquiles Serdán y Pedro Ampudia, donde, de acuerdo con los primeros reportes, el joven fue atacado con un arma blanca por uno de sus contrincantes, recibiendo una puñalada en el pecho que lo dejó tendido e inconsciente sobre la vía pública.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/incendio-en-el-parque-venustiano-carranza-provoca-movilizacion-en-saltillo-investigan-causas-OI20287823
$!Testigos señalaron que el enfrentamiento habría derivado de conflictos previos entre los participantes, quienes se enfrentaron en la vía pública.
Testigos señalaron que el enfrentamiento habría derivado de conflictos previos entre los participantes, quienes se enfrentaron en la vía pública. MARTÍN ROJAS

Testigos señalaron que en la pelea participaron al menos treinta personas y que el enfrentamiento habría sido consecuencia de viejas rencillas entre los involucrados.

Familiares del lesionado lo trasladaron por sus propios medios a la Clínica 1 del IMSS; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico por estabilizarlo, se confirmó que ya no contaba con signos vitales a su llegada.

$!Familiares trasladaron al joven herido a la Clínica 1 del IMSS; sin embargo, a su llegada, personal médico confirmó que ya no contaba con signos vitales.
Familiares trasladaron al joven herido a la Clínica 1 del IMSS; sin embargo, a su llegada, personal médico confirmó que ya no contaba con signos vitales. MARTÍN ROJAS

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar de los hechos para dispersar a los participantes de la trifulca; de igual manera, realizaron la detención de al menos 30 personas.

Los efectivos fueron agredidos por familiares de los involucrados, por lo que en el sitio se generó una intensa movilización por parte de las autoridades de seguridad.

$!Durante el operativo, elementos de seguridad fueron agredidos por familiares de los involucrados, lo que derivó en una mayor movilización en la zona.
Durante el operativo, elementos de seguridad fueron agredidos por familiares de los involucrados, lo que derivó en una mayor movilización en la zona. MARTÍN ROJAS

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al nosocomio para realizar las diligencias correspondientes, además de dar inicio a las investigaciones para esclarecer lo sucedido, determinar la mecánica de los hechos y deslindar responsabilidades entre los involucrados.

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