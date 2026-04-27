Incendio en el parque Venustiano Carranza provoca movilización en Saltillo; investigan causas

Un incendio dentro del parque Venustiano Carranza generó la movilización del Cuerpo de Bomberos de Saltillo, quienes, afortunadamente, lograron controlar el siniestro tras horas de intensos trabajos de sofocación. Los hechos se registraron alrededor de las 20:00 horas, cuando, mediante grupos de WhatsApp, se solicitó la presencia de los apagafuegos en el lugar antes señalado, pues el fuego se logró percibir desde varias colonias cercanas al parque.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido, además de entrevistarse con vecinos, quienes manifestaron desconocer el origen del siniestro. Integrantes del Cuerpo de Bomberos arribaron al lugar de los hechos para, de manera inmediata, dar inicio a las diligencias correspondientes.

Tras minutos de intenso trabajo, las llamas fueron controladas en su totalidad; las autoridades indicaron que no se registraron pérdidas materiales ni personas lesionadas. Trascendió que el incendio pudo haber sido provocado, pues algunas personas lograron observar a sujetos sospechosos poco antes de que las llamas se propagaran por el sitio. Finalmente, elementos de Protección Civil acudieron para determinar las zonas que sufrieron daños, ya que trabajadores del parque indicaron que en esa área apenas se estaba logrando reforestar.