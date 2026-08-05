Vuelca adulto mayor tras confundirse en obras de la carretera 54, Saltillo

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    Vuelca adulto mayor tras confundirse en obras de la carretera 54, Saltillo
    Elementos de Bomberos y cuerpos de emergencia atendieron el reporte del accidente y valoraron al conductor. CORTESÍA

El conductor, de 75 años, tomó por error una desviación en la zona donde se construye un puente; salió ileso

Un hombre de 75 años resultó ileso luego de sufrir una volcadura la noche de este martes sobre la carretera federal 54, a la altura de la comunidad La Encantada, en Saltillo.

El conductor, identificado como Óscar García, viajaba solo con dirección a Saltillo, donde tiene su domicilio. Al ser atendido por los cuerpos de emergencia se encontraba desorientado y no recordaba de dónde provenía.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/asesinan-a-tres-personas-en-la-colonia-espinoza-mireles-de-saltillo-detienen-a-estadounidense-CC22642123

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el adulto mayor se confundió al circular por el tramo donde se realizan trabajos para la construcción de un nuevo puente.

Al intentar incorporarse a una desviación hacia la derecha, tomó el acceso como si fuera una rampa, lo que provocó que perdiera el control del vehículo y terminara volcado.

$!Pese a la volcadura, el hombre de 75 años no requirió traslado a un hospital.
Pese a la volcadura, el hombre de 75 años no requirió traslado a un hospital. CORTESÍA

Al sitio acudieron elementos de Bomberos y paramédicos para valorar al conductor, quien no presentó lesiones. Autoridades tomaron conocimiento del percance y realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente.

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