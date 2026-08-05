Vuelca adulto mayor tras confundirse en obras de la carretera 54, Saltillo

Un hombre de 75 años resultó ileso luego de sufrir una volcadura la noche de este martes sobre la carretera federal 54, a la altura de la comunidad La Encantada, en Saltillo.

El conductor, identificado como Óscar García, viajaba solo con dirección a Saltillo, donde tiene su domicilio. Al ser atendido por los cuerpos de emergencia se encontraba desorientado y no recordaba de dónde provenía.