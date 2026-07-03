Saltillo: ebrio se estrella contra columna de puente en Venustiano Carranza; sale ileso de milagro

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    Saltillo: ebrio se estrella contra columna de puente en Venustiano Carranza; sale ileso de milagro
    Automovilistas que circulaban por el lugar detuvieron su marcha para auxiliar al conductor y solicitar el apoyo de las autoridades mediante una llamada al sistema de emergencias 911. MARTÍN ROJAS

El conductor fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinarán las responsabilidades derivadas del accidente

Un joven que presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol protagonizó un aparatoso accidente durante la madrugada de este viernes, luego de perder el control de su vehículo y estrellarse a gran velocidad contra la base de un puente vehicular sobre el bulevar Venustiano Carranza, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 04:00 horas, cuando el conductor de un Kia Forte circulaba de norte a sur sobre dicha vialidad, aparentemente de regreso a su domicilio tras haber asistido a una fiesta con varios amigos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/no-alcanza-a-frenar-y-termina-proyectando-otro-automovil-varios-metros-al-oriente-de-saltillo-CN21865711
$!Elementos de Tránsito Municipal aseguraron la zona del accidente y realizaron las diligencias correspondientes para retirar la unidad siniestrada y restablecer la circulación en el sector.
Elementos de Tránsito Municipal aseguraron la zona del accidente y realizaron las diligencias correspondientes para retirar la unidad siniestrada y restablecer la circulación en el sector. MARTÍN ROJAS

De acuerdo con los primeros reportes, al llegar al semáforo ubicado bajo el puente vehicular del bulevar Luis Donaldo Colosio, el automovilista intentó girar hacia el oriente para incorporarse a esa vialidad. Sin embargo, debido al exceso de velocidad y a su presunto estado de ebriedad, perdió el control del volante y terminó impactándose violentamente contra una de las columnas de concreto que sostienen la estructura.

El fuerte impacto destrozó por completo la parte frontal del automóvil, cuyos restos quedaron esparcidos sobre la carpeta asfáltica, lo que obligó a otros automovilistas a detener su marcha para auxiliar al conductor y reportar el accidente al sistema de emergencias 911.

$!A pesar de la magnitud del impacto, el conductor logró salir del vehículo por su propio pie y no presentó lesiones de gravedad, aunque fue detenido por los oficiales al presentar presunto estado de ebriedad.
A pesar de la magnitud del impacto, el conductor logró salir del vehículo por su propio pie y no presentó lesiones de gravedad, aunque fue detenido por los oficiales al presentar presunto estado de ebriedad. MARTÍN ROJAS

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance, asegurar la zona y realizar las maniobras correspondientes para retirar la unidad siniestrada.

Pese a la magnitud del impacto, el conductor logró salir por su propio pie del vehículo y, de manera sorprendente, no presentaba lesiones que pusieran en riesgo su vida. No obstante, los oficiales detectaron que se encontraba en aparente estado de ebriedad, por lo que procedieron con su detención.

$!Tras el accidente, el joven fue trasladado a las celdas municipales y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, instancia que determinará su situación legal.
Tras el accidente, el joven fue trasladado a las celdas municipales y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, instancia que determinará su situación legal. MARTÍN ROJAS

Minutos después arribaron varios de sus acompañantes, quienes intentaron brindarle apoyo; sin embargo, el joven fue asegurado y trasladado a las celdas municipales para posteriormente ser puesto a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinará su situación legal y las responsabilidades derivadas del accidente.

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