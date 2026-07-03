Saltillo: ebrio se estrella contra columna de puente en Venustiano Carranza; sale ileso de milagro

Un joven que presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol protagonizó un aparatoso accidente durante la madrugada de este viernes, luego de perder el control de su vehículo y estrellarse a gran velocidad contra la base de un puente vehicular sobre el bulevar Venustiano Carranza, en Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 04:00 horas, cuando el conductor de un Kia Forte circulaba de norte a sur sobre dicha vialidad, aparentemente de regreso a su domicilio tras haber asistido a una fiesta con varios amigos.

De acuerdo con los primeros reportes, al llegar al semáforo ubicado bajo el puente vehicular del bulevar Luis Donaldo Colosio, el automovilista intentó girar hacia el oriente para incorporarse a esa vialidad. Sin embargo, debido al exceso de velocidad y a su presunto estado de ebriedad, perdió el control del volante y terminó impactándose violentamente contra una de las columnas de concreto que sostienen la estructura. El fuerte impacto destrozó por completo la parte frontal del automóvil, cuyos restos quedaron esparcidos sobre la carpeta asfáltica, lo que obligó a otros automovilistas a detener su marcha para auxiliar al conductor y reportar el accidente al sistema de emergencias 911.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance, asegurar la zona y realizar las maniobras correspondientes para retirar la unidad siniestrada. Pese a la magnitud del impacto, el conductor logró salir por su propio pie del vehículo y, de manera sorprendente, no presentaba lesiones que pusieran en riesgo su vida. No obstante, los oficiales detectaron que se encontraba en aparente estado de ebriedad, por lo que procedieron con su detención.

Minutos después arribaron varios de sus acompañantes, quienes intentaron brindarle apoyo; sin embargo, el joven fue asegurado y trasladado a las celdas municipales para posteriormente ser puesto a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinará su situación legal y las responsabilidades derivadas del accidente.