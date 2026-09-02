Jóvenes lideran accidentes en motocicleta en todo Coahuila; casos van en incremento

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    Jóvenes lideran accidentes en motocicleta en todo Coahuila; casos van en incremento
    La Policía Municipal de Saltillo reportó cerca de 900 motocicletas aseguradas entre enero y agosto de 2026, frente a unas 700 durante todo 2025. GENERADA CON IA

Los accidentes de motocicleta en Coahuila han aumentado de manera sostenida durante los últimos años, de acuerdo con datos del INEGI

El reciente caso de un grupo de menores que fue captado realizando “carreras” en motocicleta, sin casco, al exterior del CBTis 97, al sur de Saltillo, durante el regreso a clases, encendió las alertas de las autoridades.

Sin embargo, no se trata de un hecho aislado, pues datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran que los accidentes en motocicleta en los que se ven involucrados jóvenes han aumentado en los últimos años en Coahuila.

De acuerdo con los registros del INEGI, durante todo 2025 se contabilizaron mil 949 accidentes de motocicleta en la entidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-tras-video-de-jovenes-realizando-acrobacias-en-moto-cbtis-97-pide-vigilancia-afuera-del-plantel-KJ23192787

Este tipo de vehículo ocupa el tercer lugar entre los que registran más accidentes en Coahuila, después de los automóviles y las camionetas, y ha presentado incrementos paulatinos durante los últimos años.

Según los datos, mientras que 2025 cerró con mil 949 accidentes, en 2024 se registraron mil 881; en 2023, mil 765; en 2022, mil 702; en 2021, mil 489, y en 2020, mil 405.

En un análisis realizado por VANGUARDIA, se encontró que el grupo quinquenal de edad que concentra el mayor número de personas involucradas en este tipo de accidentes es el de jóvenes de entre 18 y 22 años.

Al cierre de 2025, este grupo registró participación en 305 accidentes, cifra que también ha aumentado en los últimos años. En 2024 fueron 289; en 2023, 266; en 2022, 278; en 2021, 232, y en 2020, 215.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/captan-a-jovenes-en-motocicletas-jugando-carreritas-y-haciendo-acrobacias-sin-casco-frente-al-cbtis-97-DI23184117

En el caso del CBTis 97, usuarios de redes sociales señalaron que, aparentemente, quienes participaron en las “carreras” de motocicletas serían menores de edad y no contarían con el equipo de seguridad adecuado. Esta información no ha sido confirmada de manera oficial.

Al respecto, los registros del INEGI muestran que entre las personas de 12 a 17 años también se ha presentado un incremento en la participación en accidentes de motocicleta.

$!El caso de jóvenes realizando “carreras” en motocicleta afuera del CBTis 97 generó preocupación.
El caso de jóvenes realizando “carreras” en motocicleta afuera del CBTis 97 generó preocupación.

Los datos indican que al cierre de 2025 se contabilizaron 146 accidentes en los que estuvieron involucrados menores de ese grupo de edad, mientras que en 2024 fueron 123; en 2023, 106; en 2022, 91; en 2021, 69, y en 2020, 44.

Mientras las autoridades del CBTis informaron que, a raíz de la circulación del video, se reforzó la seguridad en los alrededores del plantel, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo también reportó un incremento en el número de motocicletas aseguradas por diversas irregularidades.

De acuerdo con la corporación, durante todo 2025 fueron aseguradas alrededor de 700 motocicletas, mientras que entre enero y agosto de 2026 la cifra se acercó a las 900, muchas de ellas conducidas por jóvenes.

“Nosotros seguimos acudiendo a las preparatorias, a los Conalep, a los CBTis, para dar recomendaciones a los jóvenes y motociclistas para prevenir accidentes. Sí comento que son casi 900 motocicletas las que se han retirado en el 2026. En el aseguramiento se les pide cuando van a hacer la liberación, a que actualicen sus documentos; que saquen sus placas y que las actualicen si es que se les detuvo por eso”, señaló el comisionado Miguel Ángel Garza Félix.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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