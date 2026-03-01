Vuelca taxista al impactarse contra camellón tras presunta falla mecánica en Saltillo
Tras el aparatoso accidente, el operador del taxi logró salir de la unidad por sus propios medios, resultando milagrosamente ileso
Un trabajador del volante logró ponerse a salvo tras sufrir un choque con volcadura sobre el bulevar Eulalio Gutiérrez, a la altura del fraccionamiento Tulipanes, en Saltillo.
En el percance participó un automóvil Nissan Sentra habilitado como taxi. Según los reportes, mientras circulaba con dirección al norte sobre dicha vía, el vehículo sufrió una falla mecánica.
Esto provocó que uno de los neumáticos impactara directamente contra el cordón cuneta perimetral que divide la lateral del bulevar de los carriles de alta velocidad.
Tras el golpe, la unidad volcó y derrapó sobre la carpeta asfáltica. Por fortuna, el operador no presentó lesiones de consideración, reportándose únicamente con una crisis nerviosa por el susto. El accidente mantuvo bloqueada la circulación por más de media hora en el cruce con Juan Saade Murra.
Elementos de Tránsito Municipal de Saltillo ordenaron el levantamiento y retiro del vehículo involucrado. Debido a los daños ocasionados a la infraestructura municipal, la unidad fue trasladada a un corralón, donde quedó asegurada en calidad de garantía.