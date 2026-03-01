Vuelca taxista al impactarse contra camellón tras presunta falla mecánica en Saltillo

Saltillo
/ 1 marzo 2026
    El conductor del vehículo de alquiler logró salir por su propio pie, resultando únicamente con un susto tras el percance. JUAN FRANCISCO VALDÉS
Tras el aparatoso accidente, el operador del taxi logró salir de la unidad por sus propios medios, resultando milagrosamente ileso

Un trabajador del volante logró ponerse a salvo tras sufrir un choque con volcadura sobre el bulevar Eulalio Gutiérrez, a la altura del fraccionamiento Tulipanes, en Saltillo.

En el percance participó un automóvil Nissan Sentra habilitado como taxi. Según los reportes, mientras circulaba con dirección al norte sobre dicha vía, el vehículo sufrió una falla mecánica.

$!El golpe contra el camellón perimetral fue el detonante de la volcadura que movilizó a los cuerpos de emergencia.
El golpe contra el camellón perimetral fue el detonante de la volcadura que movilizó a los cuerpos de emergencia. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Esto provocó que uno de los neumáticos impactara directamente contra el cordón cuneta perimetral que divide la lateral del bulevar de los carriles de alta velocidad.

Tras el golpe, la unidad volcó y derrapó sobre la carpeta asfáltica. Por fortuna, el operador no presentó lesiones de consideración, reportándose únicamente con una crisis nerviosa por el susto. El accidente mantuvo bloqueada la circulación por más de media hora en el cruce con Juan Saade Murra.

$!La circulación en el cruce con Juan Saade Murra se vio interrumpida por más de 30 minutos mientras se realizaban las maniobras de retiro.
La circulación en el cruce con Juan Saade Murra se vio interrumpida por más de 30 minutos mientras se realizaban las maniobras de retiro. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Elementos de Tránsito Municipal de Saltillo ordenaron el levantamiento y retiro del vehículo involucrado. Debido a los daños ocasionados a la infraestructura municipal, la unidad fue trasladada a un corralón, donde quedó asegurada en calidad de garantía.

