Vuelca taxista al impactarse contra camellón tras presunta falla mecánica en Saltillo

Un trabajador del volante logró ponerse a salvo tras sufrir un choque con volcadura sobre el bulevar Eulalio Gutiérrez, a la altura del fraccionamiento Tulipanes, en Saltillo.

En el percance participó un automóvil Nissan Sentra habilitado como taxi. Según los reportes, mientras circulaba con dirección al norte sobre dicha vía, el vehículo sufrió una falla mecánica.

TE PUEDE INTERESAR: Vuelta prohibida provoca aparatoso choque contra BMW en Saltillo; dos lesionados