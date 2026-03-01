Vuelta prohibida provoca aparatoso choque contra BMW en Saltillo; dos lesionados

Dos personas lesionadas y pérdidas materiales incalculables fue el saldo de un accidente automovilístico registrado en el cruce del bulevar Jesús Valdés Sánchez y el periférico Luis Echeverría Álvarez, en Saltillo.

En el percance participó un vehículo Nissan Tsuru color azul, el cual fue señalado como responsable. Según informaron oficiales de Tránsito, la unidad circulaba de sur a norte sobre la lateral del periférico cuando realizó una vuelta prohibidahacia el poniente de Jesús Valdés Sánchez, quitándole el derecho de paso a un automóvil BMW color gris que transitaba de norte a sur.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: hombre de 42 años decide salir por la puerta falsa en la Vista Hermosa