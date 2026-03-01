Vuelta prohibida provoca aparatoso choque contra BMW en Saltillo; dos lesionados

Saltillo
/ 1 marzo 2026
    Vuelta prohibida provoca aparatoso choque contra BMW en Saltillo; dos lesionados
    El presunto responsable intentó una vuelta prohibida, impactando de forma lateral al automóvil de lujo. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El caso fue turnado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se utilizarán grabaciones de cámaras de seguridad de la zona para confirmar la trayectoria de las unidades

Dos personas lesionadas y pérdidas materiales incalculables fue el saldo de un accidente automovilístico registrado en el cruce del bulevar Jesús Valdés Sánchez y el periférico Luis Echeverría Álvarez, en Saltillo.

En el percance participó un vehículo Nissan Tsuru color azul, el cual fue señalado como responsable. Según informaron oficiales de Tránsito, la unidad circulaba de sur a norte sobre la lateral del periférico cuando realizó una vuelta prohibidahacia el poniente de Jesús Valdés Sánchez, quitándole el derecho de paso a un automóvil BMW color gris que transitaba de norte a sur.

$!Ambos involucrados fueron llevados a la Clínica 2 del IMSS para descartar lesiones internas tras el aparatoso choque.
Ambos involucrados fueron llevados a la Clínica 2 del IMSS para descartar lesiones internas tras el aparatoso choque. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Tras el impacto, el Nissan fue proyectado contra la base de un semáforo. Por fortuna, ambos conductores lograron salir de sus vehículos por propio pie y fueron valorados por paramédicos de Bomberos. Al no presentar lesiones de gravedad, fueron trasladados a la Clínica 2 del Seguro Social para una revisión integral.

Oficiales de Tránsito solicitaron los videos de las cámaras de seguridad para corroborar la trayectoria de ambos vehículos. El caso quedó a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinará la situación legal del conductor del Nissan, quien aparece como probable responsable.

