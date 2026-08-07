Registran otro suicidio en Saltillo; tenía apenas 19 años

La mañana de este viernes se vio ensombrecida por el hallazgo, en el interior de una de las habitaciones, de un joven de 19 años, pendiendo de una ventana donde decidió terminar con su vida, en Saltillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:00 horas, cuando Eugenio Rodríguez fue a buscar a su nieto, Sergio Pérez, a quien encontró pendiendo de una cuerda que ató a la ventana.

Asustado por lo ocurrido, pidió ayuda al número de emergencias 911. En pocos minutos arribaron a la calle Topacio, en la colonia Miravalle, elementos de la Policía Municipal y una ambulancia de la Cruz Roja, cuyos paramédicos confirmaron el deceso del joven. Los socorristas dieron aviso a la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado. Agentes y peritos acudieron para tomar conocimiento y recabar indicios y datos de lo sucedido.

Hasta el momento se desconocen los motivos relacionados con el hecho. El área fue cerrada por las autoridades mientras se realizaban las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del fallecimiento. Tras las diligencias correspondientes, se procedió al levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del Semefo, donde se determinará, por medio de la necropsia de ley, la causa del fallecimiento.

Posteriormente, se procederá a entregar el cuerpo a la familia para que sea esta quien se encargue de los servicios pertinentes para otorgarle el último adiós.