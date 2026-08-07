Registran otro suicidio en Saltillo; tenía apenas 19 años

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    Registran otro suicidio en Saltillo; tenía apenas 19 años
    El área fue asegurada mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes. ULISES MARTÍNEZ

El joven fue localizado por su abuelo al interior de una vivienda de la colonia Miravalle; hasta el momento se desconocen las causas que rodearon el hecho

La mañana de este viernes se vio ensombrecida por el hallazgo, en el interior de una de las habitaciones, de un joven de 19 años, pendiendo de una ventana donde decidió terminar con su vida, en Saltillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:00 horas, cuando Eugenio Rodríguez fue a buscar a su nieto, Sergio Pérez, a quien encontró pendiendo de una cuerda que ató a la ventana.

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Asustado por lo ocurrido, pidió ayuda al número de emergencias 911. En pocos minutos arribaron a la calle Topacio, en la colonia Miravalle, elementos de la Policía Municipal y una ambulancia de la Cruz Roja, cuyos paramédicos confirmaron el deceso del joven.

Los socorristas dieron aviso a la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado. Agentes y peritos acudieron para tomar conocimiento y recabar indicios y datos de lo sucedido.

$!Peritos de la Fiscalía General del Estado arribaron al lugar para recabar indicios.
Peritos de la Fiscalía General del Estado arribaron al lugar para recabar indicios. ULISES MARTÍNEZ

Hasta el momento se desconocen los motivos relacionados con el hecho. El área fue cerrada por las autoridades mientras se realizaban las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del fallecimiento.

Tras las diligencias correspondientes, se procedió al levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del Semefo, donde se determinará, por medio de la necropsia de ley, la causa del fallecimiento.

$!Hasta el momento se desconocen los motivos relacionados con el fallecimiento.
Hasta el momento se desconocen los motivos relacionados con el fallecimiento. ULISES MARTÍNEZ

Posteriormente, se procederá a entregar el cuerpo a la familia para que sea esta quien se encargue de los servicios pertinentes para otorgarle el último adiós.

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