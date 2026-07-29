Vuelca tras presunta falla mecánica en Saltillo

Un joven conductor logró salir ileso de una aparatosa volcadura registrada la noche de este martes en la colonia Ampliación Morelos, en Saltillo, luego de que presuntamente una falla mecánica provocara que perdiera el control de su vehículo y terminara impactándose contra una luminaria. El accidente ocurrió alrededor de las 23:00 horas en el cruce de las calles 17 y 34. El conductor de un Chevrolet Aveo circulaba de sur a norte cuando, de manera repentina, la unidad comenzó a presentar problemas mecánicos. Sin posibilidad de corregir la trayectoria, el automóvil salió de su carril y se proyectó contra una estructura de alumbrado público.

Por la fuerza del impacto, el vehículo terminó volcado sobre uno de sus costados, con severos daños materiales y obstruyendo parcialmente la circulación. Vecinos del sector y automovilistas que pasaban por la zona se acercaron para auxiliar al conductor, al pensar que había quedado atrapado. Afortunadamente, el joven logró salir del automóvil por su propio pie. Tras una revisión preliminar, se determinó que no presentaba lesiones de consideración, por lo que no fue necesario trasladarlo a una institución médica.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance, abanderar la zona y realizar las diligencias correspondientes. Posteriormente, una grúa retiró la unidad para liberar la vialidad. De acuerdo con los primeros peritajes, una presunta falla mecánica habría provocado el accidente. Pese a lo aparatoso de la volcadura, el percance dejó únicamente daños materiales y un gran susto para el conductor.