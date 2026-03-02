Vuelca tras ser embestido por alcance en Saltillo; el responsable intentó huir y fue capturado
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
A pesar de lo aparatoso del choque y la colisión contra un árbol, los ocupantes de la unidad fueron valorados por la Cruz Roja y reportados con lesiones leves
Un automovilista fue detenido luego de intentar darse a la fuga tras provocar un accidente que terminó en volcadura, en hechos ocurridos sobre el bulevar Moctezuma, entre las calles Benito Juárez e Ignacio Allende, en la colonia Los Pinos de Saltillo.
De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 22:30 horas, cuando el conductor de un Dodge Charger impactó por alcance a un Renault Logan. Debido a la fuerza del golpe, el vehículo afectado se proyectó contra un árbol y posteriormente volcó.
TE PUEDE INTERESAR: Identifican a joven que murió ahogado en la cascada El Salto de Arteaga
Tras el percance, el presunto responsable abandonó el lugar; sin embargo, gracias a la información proporcionada por testigos y a la rápida movilización de las autoridades, fue ubicado y asegurado sobre la calle Nazario Ortiz, en el mismo sector.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para valorar a los ocupantes del automóvil volcado, quienes presentaron lesiones menores que no requirieron traslado hospitalario.
Las unidades involucradas y el conductor detenido quedaron a disposición del Ministerio Público, que se encargará del deslinde de responsabilidades.