Vuelca tras ser embestido por alcance en Saltillo; el responsable intentó huir y fue capturado

Un automovilista fue detenido luego de intentar darse a la fuga tras provocar un accidente que terminó en volcadura, en hechos ocurridos sobre el bulevar Moctezuma, entre las calles Benito Juárez e Ignacio Allende, en la colonia Los Pinos de Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 22:30 horas, cuando el conductor de un Dodge Charger impactó por alcance a un Renault Logan. Debido a la fuerza del golpe, el vehículo afectado se proyectó contra un árbol y posteriormente volcó.

