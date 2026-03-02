Vuelca tras ser embestido por alcance en Saltillo; el responsable intentó huir y fue capturado

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 2 marzo 2026
    Vuelca tras ser embestido por alcance en Saltillo; el responsable intentó huir y fue capturado
    El vehículo Renault Logan volcado sobre su costado tras ser impactado a alta velocidad en el bulevar Moctezuma. MARTÍN ROJAS

A pesar de lo aparatoso del choque y la colisión contra un árbol, los ocupantes de la unidad fueron valorados por la Cruz Roja y reportados con lesiones leves

Un automovilista fue detenido luego de intentar darse a la fuga tras provocar un accidente que terminó en volcadura, en hechos ocurridos sobre el bulevar Moctezuma, entre las calles Benito Juárez e Ignacio Allende, en la colonia Los Pinos de Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 22:30 horas, cuando el conductor de un Dodge Charger impactó por alcance a un Renault Logan. Debido a la fuerza del golpe, el vehículo afectado se proyectó contra un árbol y posteriormente volcó.

TE PUEDE INTERESAR: Identifican a joven que murió ahogado en la cascada El Salto de Arteaga

$!Paramédicos de la Cruz Roja brindando los primeros auxilios a los tripulantes afectados, quienes resultaron con lesiones leves.
Paramédicos de la Cruz Roja brindando los primeros auxilios a los tripulantes afectados, quienes resultaron con lesiones leves. MARTÍN ROJAS

Tras el percance, el presunto responsable abandonó el lugar; sin embargo, gracias a la información proporcionada por testigos y a la rápida movilización de las autoridades, fue ubicado y asegurado sobre la calle Nazario Ortiz, en el mismo sector.

$!Un árbol de la zona quedó dañado luego de que la unidad afectada se proyectara contra él antes de volcar.
Un árbol de la zona quedó dañado luego de que la unidad afectada se proyectara contra él antes de volcar. MARTÍN ROJAS

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para valorar a los ocupantes del automóvil volcado, quienes presentaron lesiones menores que no requirieron traslado hospitalario.

$!El automóvil Dodge Charger, presunto responsable, detenido por las autoridades sobre la calle Nazario Ortiz tras el intento de fuga.
El automóvil Dodge Charger, presunto responsable, detenido por las autoridades sobre la calle Nazario Ortiz tras el intento de fuga. MARTÍN ROJAS

Las unidades involucradas y el conductor detenido quedaron a disposición del Ministerio Público, que se encargará del deslinde de responsabilidades.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El presidente Donald Trump llamó a las fuerzas armadas iraníes a rendirse para acceder a un plan de amnistía.

Promete Trump 4 semanas de ataques en Irán; afirma que vengará muerte de militares asesinados
Comitiva enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum visitó San Pedro de las Colonias, para elaborar estrategias ante la realidad adversa que enfrenta La Laguna.

Envían equipo federal a San Pedro de las Colonias para diseñar acciones contra la sequía
Dormir bien no solo depende de cuántas horas pasamos en la cama, sino también de a qué hora nos acostamos y nos despertamos.

Dormir a las 11 podría ayudarte a vivir más
Arduo trabajo

Arduo trabajo
Destapan a Luis Donaldo Colosio Riojas en conferencia de la Universidad de Sonora

‘Destapan a Colosio’; Senador de MC es posicionado como posible candidato a elecciones en Sonora
VALENTE ROSAS/EL UNIVERSAL

Las reveladoras narcolistas de ‘El Mencho’
true

AHMSA: Subasta desierta; zozobra en el desierto
La senderista y activista Nathalie Pineda convocó a la ciudadanía a participar en una jornada de limpieza en la falda de la sierra.

Convocan a limpieza en área de Loma Linda, al oriente de Saltillo; denuncian tiradero clandestino