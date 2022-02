SARE, sistema que no da resultados a emprendedores e incurren en la informalidad en Torreón

TORREÓN, COAH.- Antes de ser propietario de la miscelánea Serafín, José Luis Gallegos tuvo otros emprendimientos en Torreón. Primero, un autolavado, que cerró por no resultar costeable; después, una pizzería, que se hizo inoperable por las dificultades de lidiar con tantas dependencias de gobierno y multas; además de un negocio de tacos que trató de mantener, sin éxito.

Una miscelánea no deja mucho margen de ganancia y “no da para repartir tanto dinero”, revela el comerciante en referencia a los moches que exige la autoridad para no multar, pero al final está intentando salir adelante. Abrir el negocio fue “engorroso”, pero Gallegos acepta que “es cuestión de echarle ganas... y comunicarse con la Presidencia Municipal”, resume.

LICENCIA, UNA ODISEA

Por su parte, Karina Pérez y su esposo abrieron en agosto de 2020 la frutería y mini súper La Fressita. La señora recuerda que los trámites para abrir el negocio fueron tardados y que tuvo que “dar algo de dinero para que entreguen [los permisos]”. Curiosamente, el único con el que casi no batalló fue aquel que suele ser muy caro, tardado y complejo: la venta de cerveza. Karina y su esposo acudieron desde un inicio con una cervecera, pues “conseguir solos ese permiso es casi imposible –dice–, pero la empresa se encarga de todo, inclusive de los pagos”.

El señor Gallegos, a quien no le interesa vender bebidas alcohólicas, fue uno de los emprendedores que ignoraba cómo y dónde realizar los trámites. Fue hasta que se apoyó en la Cámara de Comercio (Canaco) de Torreón, que recibió orientación y pudo agilizar la licencia de funcionamiento de su tienda.

“La Cámara fue como un ángel, si uno lo quiere hacer solo es muy difícil, porque donde quiera el municipio nos complica las cosas”, dice el comerciante haciendo un ademán de dinero con el dedo pulgar e índice. Más que el costo de la licencia, lo complejo son las trabas para obtenerla, informa.

EL MAL, LA BUROCRATIZACIÓN

Francisco Jaime Acosta fue entrevistado para este proyecto cuando se desempeñaba como director de Desarrollo Económico e Innovación Gubernamental (DEIG) de Torreón. Admitía que los usuarios “batallaban y daban vueltas y vueltas”, incluso en los giros de bajo riesgo como las tortillerías, panaderías, tiendas de abarrotes, misceláneas y otros pequeños negocios, que son mayoría.

Incluso a estos negocios sin impacto sanitario o ecológico se les piden requisitos de Protección Civil y Salud municipal, al menos eso aseguran los tenderos. “Debes tener todo en regla: permisos, fumigación, extintores, señales de salida, una puerta grande, ciertas condiciones en el negocio, si no, no te dan la licencia”, dice la dueña de La Fressita, mini súper del tamaño de un Oxxo, quien recuerda que ella y sus empleados tuvieron que ir a los cursos de Protección Civil.

Algo semejante describe el propietario del mini súper Serafín, quien fue llamado a cursos de primeros auxilios y manejo de extintores por parte de la dependencia.

Estos requisitos desalientan la apertura de más microempresas. De acuerdo con el directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del INEGI, desde 2019 sólo se han abierto 61 comercios al por menor –tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas–, negocios considerados de bajo riesgo. Sin embargo, en un recorrido presencial, algunas de esas unidades económicas ya no están en operación.

¿SERÁ QUE PUEDO ABRIR RÁPIDO UN NEGOCIO?

Para impulsar el desarrollo de los negocios ha habido avances, según el ex titular de Desarrollo Económico, quien aseguraba que se redujo tanto el tiempo como los pagos y trámites a los solicitantes, dado que cuentan con el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) para negocios de bajo riesgo, mismos que representan 80% de las licencias de funcionamiento solicitadas. Este sistema, que en otros estados y municipios opera desde hace años, en Torreón se puso en marcha en julio de 2020.

El exdirector de Desarrollo Económico e Innovación Gubernamental afirmó que una vez llevados los requisitos básicos –acta constitutiva, acreditación de la propiedad del inmueble, factibilidad de uso de suelo, alta ante Hacienda, pago de predial–, la licencia de funcionamiento se da casi instantáneamente.

No obstante, Mariano Serna, presidente de la Cámara de Comercio (Canaco) de Torreón, no está tan seguro de eso. Para él, la lentitud en los trámites se presenta en todas las modalidades de giros. “La licencia de funcionamiento debería darse en un día y no en una semana o varios días, hay giros de bajo riesgo que podrían abrirse de inmediato, pero hace falta voluntad”, opina.

Serna tiene un punto, porque en la misma página del ayuntamiento de Torreón señalan que el tiempo de respuesta, aun con SARE, “está sujeto a dictámenes con inspecciones de 10 a 15 días hábiles dependiendo del giro del negocio”. O sea, la apertura puede ser rápida, en comparación con otras ciudades, pero no instantánea.

DA SU TESTIMONIO

La comerciante Karina Pérez cuenta que ella y su esposo optaron por hacerlo todo de manera presencial. Para ella fue mejor realizar los trámites de manera física, pues siente que si se hacen online los funcionarios no son tan rápidos. Hay que ser tenaz, insistente, estar ahí, dice la señora, y agrega: “Realmente en todos lados es así, en donde sea, si uno quiere algo hay que hacerlo, dar moche. Las cosas salen pero son tardadas y si quieres algo rápido, te va a costar”.

Las autoridades reconocen que todavía hay mucho trabajo por hacer, por ejemplo, en la promoción pública de la plataforma SARE, pues la gente no la conoce y por tanto no aprovecha las ventajas que ofrece. “Tratamos de que ciertas cosas para los negocios pequeños ya estén satisfechas, que lleguen y les demos licencia ahí mismo, porque se prestaba al moche, a la corrupción”, acepta Francisco Jaime.

Arturo Téllez, quien a la hora de realizar este proyecto también se desempeñaba como director de Calidad y Mejora Regulatoria de Torreón, aseguró que las licencias para los giros de bajo riesgo –cerca de 300 giros “blancos”, entre ellos las misceláneas– que no requieren de ninguna verificación ni trámite extra, supuestamente deberían recibir sus licencias en un lapso de entre 30 minutos y una hora, siempre que cuenten con todos los requisitos.

En las oficinas de Téllez hay un plan para generar una megabase de datos donde las dependencias de Gobierno Municipal involucradas tengan acceso a todos los requisitos, para evitar duplicidades. Si alguna ya pidió el acta constitutiva o el RFC, por ejemplo, que el municipio lo tenga listo en caso de que otra dependencia lo requiera.

MEJORA EN LOS TRÁMITES

Hay una Ventanilla Universal en este municipio coahuilense, que para licencia mercantil de personas físicas sólo requiere, en teoría, cinco requisitos. Sin embargo, de acuerdo con cifras del DEIG, desde 2020 y hasta agosto de 2021, de los trámites iniciados, aproximadamente 900 seguían en proceso, y en materia de refrendos, hasta el tercer trimestre de 2021 la Ventanilla Universal registraba 15 mil 390.

Con todo, el municipio asegura que se han logrado reducir de 375 a 305 los trámites en todas las dependencias

José Luis considera que ayudaría mucho contar con información abundante y accesible sobre los trámites y conocer cabalmente los alcances de tal Ventanilla Universal. Si eso no sucede, recalca, la tramitología “seguirá siendo un batalladero por todos lados”.

Este reportaje forma parte de la serie “La odisea de abrir un micronegocio en México”, coordinada por Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.