Se dan a la fuga y son detenidos en el interior de una empresa en Parras

Coahuila
/ 30 diciembre 2025
    Se dan a la fuga y son detenidos en el interior de una empresa en Parras
    Elementos policiales trasladan a los detenidos a la autoridad competente tras el operativo en Parras. FOTO: PEDRO PESINA

Tras persecución, aseguraron drogas y pipas en la camioneta; los detenidos fueron trasladados a Saltillo para continuar con el proceso legal

Durante el fin de semana, elementos de las tres corporaciones realizaron un operativo en distintas calles del municipio de Parras, con el objetivo de mantener la seguridad en la ciudad.

Al circular por la colonia Ciudadela, intentaron detener una camioneta; sin embargo, los tripulantes hicieron caso omiso y se dieron a la fuga, siendo perseguidos por las unidades policiales.

TE PUEDE INTERESAR: Incendio consume tejabán en predio baldío, en Saltillo

La camioneta ingresó a una fábrica donde trabaja como velador el padre de uno de los ocupantes. Al llegar, el portón de la empresa estaba abierto, por lo que los fugitivos ingresaron esperando evadir la detención. Sin embargo, una de las unidades de la policía del Estado los siguió, logrando capturar a dos hombres, una mujer y una niña menor de edad, que quedó a cargo del Pronnif.

En el interior de la camioneta se localizaron varias pipas para fumar, así como algunos paquetes pequeños con droga; hasta el momento no se ha dado a conocer la cantidad exacta.

Cabe señalar que hace algunos días se realizó un cateo en un domicilio donde se encontraron varias motocicletas, y los detenidos de esta camioneta son familiares de los involucrados en aquel operativo.

Los capturados fueron puestos a disposición del Ministerio Público y posteriormente trasladados a Saltillo para continuar con los procedimientos ante la autoridad competente.

Temas


Detenciones
Seguridad

Localizaciones


Parras de la Fuente

