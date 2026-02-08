$!Coahuila: Detectan 30% más ciberdelitos en el último año

El Censo Nacional de Seguridad Pública, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reveló que en Coahuila se registró un incremento en los incidentes informáticos identificados por la Policía Cibernética del Estado.

De acuerdo con los datos publicados por el Inegi en 2025, con corte al cierre de 2024, a lo largo de ese año —más allá de las denuncias presentadas por la ciudadanía— la Policía Cibernética logró identificar al menos 319 incidentes informáticos cometidos en la entidad.

Según el informe, de ese total se detectaron 118 casos de robo o sustracción de información confidencial, 85 de divulgación no autorizada de datos, 73 casos de phishing, 42 incidentes relacionados con la producción de correos spam y un caso adicional que no fue clasificado.

El documento señala que este conjunto de incidentes cibernéticos representó un aumento del 30 por ciento en comparación con el cierre de 2023, cuando la autoridad reportó 244 casos identificados.