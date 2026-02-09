Faber-Castell acusa a Costa Rica de utilizar una de sus fábricas como centro de detención de migrantes deportados por Trump

El mayor fabricante de lápices del mundo ha acusado al gobierno costarricense de hacer un mal uso de una antigua fábrica que el fabricante alemán donó con fines humanitarios, deteniendo allí a solicitantes de asilo que fueron deportados de Estados Unidos por la administración Trump el año pasado

Faber-Castell produce más de 2 mil millones de lápices de madera al año en todo el mundo y solía tener una fábrica en la zona sur de Costa Rica, fronteriza con Panamá y abastecida por árboles cultivados en la región.

Sin embargo, cerró en 2013 debido a factores económicos adversos, y en 2018 Faber-Castell donó las instalaciones a Costa Rica. En un contrato entre la empresa y el Ministerio de Seguridad Pública, compartido con The Guardian, Faber-Castell especificó que las instalaciones se utilizarían como albergue para ofrecer refugio y asistencia humanitaria a las personas que migraban por la región.

La donación de los edificios por parte del fabricante de lápices alemán en 2018 fue en respuesta a un aumento de nicaragüenses que huían a través de la frontera hacia Costa Rica en medio de una violenta represión contra los manifestantes por parte del gobierno de Nicaragua.

La empresa dijo en el contrato que el inmueble sería utilizado para “albergar un albergue para el cuidado de migrantes... sin posibilidad de cambiar el propósito del inmueble”.

No hay informes de que nicaragüenses u otras personas alojadas en la fábrica en desuso hayan sido mantenidas detenidas, hasta que Costa Rica aceptó a 200 deportados de los EE. UU. y los encerró en la antigua fábrica, desde entonces llamada Centro de Atención Temporal para Migrantes o Catem.

“Acordamos y estipulamos en el contrato que el edificio se transformaría en un centro humanitario de refugiados, y bajo ninguna circunstancia se acordó que se utilizaría como prisión”, dijeron en un comunicado representantes de la gran filial de Faber-Castell en Brasil.

Costa Rica había acordado recibir a las 200 personas deportadas de Estados Unidos a fines de febrero de 2025, luego de que Donald Trump regresara a la Casa Blanca y comenzara su prometida ofensiva antiinmigratoria .

Los deportados no eran costarricenses; habían emigrado a Estados Unidos desde lugares tan lejanos como Rusia y partes de Asia y África, pero fueron deportados y trasladados encadenados al país centroamericano, a pesar de no ser delincuentes. A su llegada, fueron escoltados hasta Catem, en Puntarenas, a seis horas al sur de la capital, San José.

Las personas, entre ellas más de 70 niños, estuvieron detenidas allí durante al menos dos meses. En medio de impugnaciones legales, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica dictaminó posteriormente que estaban “privados de su derecho a la libertad”. El Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica declaró a The Guardian que lo negaba categóricamente.

Faber-Castell envió un comunicado por correo electrónico a The Guardian: «Nos preocupa profundamente que, según informes, se esté deteniendo a personas en nuestra antigua fábrica de Maderin Eco en Costa Rica, una operación que cerramos en 2013. No teníamos conocimiento de este uso indebido». Maderin Eco se refiere a la filial de Faber-Castell que operaba en Costa Rica.

Human Rights Watch (HRW), la organización de derechos humanos con sede en Nueva York, visitó el centro la primavera pasada y entrevistó a algunos de los deportados. En un informe posterior, HRW concluyó que los migrantes estuvieron retenidos en el centro durante meses, a pesar de que el centro estaba claramente diseñado para estancias de tan solo unos días y que no existía base legal para su detención.

El informe también reconoció que “el gobierno costarricense niega que estuvieran detenidos”.

Al solicitarle comentarios la semana pasada, el Ministerio de Seguridad Pública declaró por correo electrónico: «Los migrantes deportados por Estados Unidos pertenecían a nacionalidades que requieren visa para ingresar a Costa Rica. Por consideraciones de derechos humanos, se les permitió el ingreso al país sin este requisito y, por lo tanto, fueron transferidos a CATEM, ya que su estancia era temporal y humanitaria».

Añadió: «Las medidas migratorias adoptadas se basaron en los mismos motivos humanitarios, pues es bien sabido que las personas vulnerables son susceptibles a las redes de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. Costa Rica es un destino desconocido para ellas, con un clima, una gastronomía y otros aspectos nuevos. La Dirección General de Migración y Extranjería siempre ha buscado proteger a estas personas. Por lo tanto, rechazamos categóricamente la alegación de violación de su derecho a la libertad».

En diciembre de 2025, Alexander, un ruso de 37 años que pidió usar un seudónimo para la seguridad de su familia, ya que, según él, habían huido de las amenazas del régimen de Putin. Él, su esposa y su hijo pequeño acabaron en Catem después de que Trump cancelara su cita de asilo en Estados Unidos a última hora y los deportara a Costa Rica.

“En las primeras semanas perdí 15 kilos y mi familia estaba enferma, así que comencé a hacerme preguntas como ‘¿por qué no teníamos libertad?’”, dijo Alexander.

Nos detuvieron allí sin pasaporte. Algunos querían irse, pero no nos dejaron. Después de esto, comprendimos que nos habían metido en esta prisión sin ningún motivo.

En junio pasado, el tribunal dictaminó sobre los deportados encerrados en el albergue Catem que su “detención en un centro no destinado a estos fines, sumada a una privación ilegal de libertad por parte de las autoridades migratorias, además de la falta de acceso a información y asistencia jurídica, constituye una violación de los derechos humanos fundamentales”.

La decisión del tribunal añadió que la “privación arbitraria de la libertad de las personas... sin acceso a la información, sin control judicial... crea un riesgo de desaparición forzada”.

También dictaminó que Alexander y los demás deportados de Estados Unidos deberían tener derecho a una indemnización.

El Catem tiene capacidad para 300 personas. En lo que va de 2026, se han alojado allí 60 personas. Los últimos datos que se han recibido del gobierno costarricense, el 28 de enero, indicaban que no había migrantes en el lugar en ese momento.