POLITICÓN: Ahora sí, gobierno de Sheinbaum activa operación técnica y biológica contra plaga ganadera

I. CONTROL BIOLÓGICO

A nueve meses del cierre de la frontera al ganado mexicano, debido a la presencia del gusano barrenador en México, el Gobierno Federal decidió apretar el paso. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum apuesta por reforzar el combate a la plaga con la importación masiva de material biológico y la operación técnica desde el sur del país. La lógica es clara: sin control sanitario no hay exportación, y sin exportación el golpe al sector pecuario se multiplica. El mensaje es que la respuesta será científica y sostenida, porque el costo de no hacerlo ya quedó a la vista.

II. RELOJ SANITARIO

Más allá de las cifras y las acciones con material biológico, el fondo es otro: la sanidad ya es tema económico y político. Cuando una plaga cierra fronteras, exhibe qué tan preparados estamos para proteger al sector productivo. El gobierno apuesta por la técnica y la prevención; los ganaderos, por recuperar certidumbre. Al final, la confianza también es un insumo. Y esa, a diferencia de las moscas estériles, no se importa: se construye con resultados... y prevención.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: ¿‘Objetivos posibles’ en el norte del país, en la mira de Harfuch?

III. LO MISMO

Algo tendrán que hacer los dirigentes partidistas en Coahuila, principalmente Carlos Robles, quien preside, dirige y manda en el PRI, y Diego del Bosque, quien hace lo propio –o eso se dice– en Morena, porque sus abanderados traen el mismo libreto. Videos manejando rumbo al evento, tomas en carretera, anuncios de agenda y luego entrega de leche, huevo o despensas y, claro, hasta el look con sombrero cuando se trata de visitar ejidos. Ya no se sabe quién copia a quién. Todos presumen cercanía con la gente, pero repiten escenas como si fuera concurso de originalidad perdida. En fin: mucho territorio, pero poca idea novedosa.

IV. SIN FONDO

Lo curioso es que, mientras compiten por la mejor foto repartiendo apoyos, casi nadie habla de qué hará en el Congreso. ¿Qué reformas? ¿Qué postura en seguridad, justicia o presupuesto? Silencio. La campaña se volvió asistencia social con logo partidista. Y así, entre recorridos y entregas, lo legislativo queda en segundo plano. Luego se preguntan por qué el ciudadano ve a los diputados lejanos: sí, en campaña prometen apoyos, pero no explican qué leyes quieren cambiar ni para qué quieren llegar al Congreso.

TE PUEDE INTERESAR: Sostendrá Luisa María Alcalde reuniones virtuales con candidatos de Coahuila

V. LA OPORTUNIDAD

Arturo Reveles Márquez continuará un año más al frente de Canacintra Coahuila Sureste y en su mensaje dejó ver un ánimo realista: el entorno global es incierto, pero la región tiene condiciones para crecer. Habló de una base industrial sólida, empresas con experiencia, mano de obra calificada y un entorno de seguridad que sigue siendo carta fuerte. Además de presentar resultados, como la Plataforma Pyme y el Foro de Directores, anunció nuevos comités de cadenas de suministro e inteligencia artificial. La apuesta es conectar a proveedores, industria y talento para que la derrama no se vaya a otros estados, y Saltillo y la región capitalicen el momento.

VI. LO QUE FALTA

El mismo sector reconoce que no todo está resuelto. Piden mejor infraestructura, energía competitiva, financiamiento y menos trabas. Desde el Gobierno estatal destacan liderazgo en empleo formal y eso suma puntos. Aun así, los industriales repiten que las oportunidades no se concretan solas: requieren coordinación y rapidez. El nearshoring puede ser palanca de crecimiento regional, pero si no se atienden pendientes, la inversión simplemente buscará otro destino.

VII. VÍA INDEPENDIENTE

Esta semana será clave para saber si finalmente algún ciudadano –valiente o despistado, según se vea– se anima a buscar una candidatura por la vía independiente en el actual proceso electoral. El 14 de febrero vence el plazo para notificar al Instituto Electoral de Coahuila (IEC), que preside provisionalmente Óscar Rodríguez, la intención de contender. Hasta ahora el silencio ha sido la constante. Ir sin partido implica estructura, recursos y piel gruesa. No es sólo levantar la mano: es entrarle a una carrera cuesta arriba, en la cual pocos logran llegar a la boleta.

VIII. CONTRARRELOJ

Después del cierre, el IEC tendrá hasta el 24 de febrero para revisar quién cumple requisitos. Sólo entonces podrán salir a buscar apoyo ciudadano. En el papel suena a alternativa fresca; en la práctica, es una ruta llena de obstáculos. Aun así, cada proceso revive la pregunta: ¿hay espacio real para los independientes o el sistema sigue diseñado para los de siempre? Pronto se sabrá si aparece algún valiente... o si todo queda en intención.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Uno de los peores, es repugnante’: Reacciona Donald Trump a la actuación de Benito

IX. LE ATINÓ

El show del medio tiempo del Super Bowl, a cargo del puertorriqueño Bad Bunny, sin duda cumplió su objetivo... al menos desde la perspectiva de quienes esperaban de él una actuación que confrontara las políticas desplegadas por Donald Trump en contra de los migrantes hispanos que en Estados Unidos están siendo, literalmente, “cazados” por los elementos de ICE. Y es que si el efecto de la actuación del conejo malo se juzga por la reacción de Trump en redes sociales, no puede caber la menor duda de que dio en el blanco, pues el neoyorkino calificó el espectáculo como “absolutamente terrible” y “uno de los peores de la historia”.