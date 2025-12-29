Incendio consume tejabán en predio baldío, en Saltillo

Saltillo
/ 29 diciembre 2025
    Incendio consume tejabán en predio baldío, en Saltillo
    Por fortuna no se reportaron personas lesionadas.

Elementos del cuerpo de bomberos acudieron al lugar para sofocar las llamas

Un incendio se registró la tarde de este lunes en un terreno ubicado entre dos viviendas, en la colonia María del Carmen Cavazos el cual era utilizado habitualmente como tejabán, afortunadamente el siniestro únicamente dejó daños materiales.

De acuerdo con los reportes oficiales, el siniestro fue reportado mediante el número de emergencias 911 alrededor de las 21:20 horas. Al arribar al lugar, ubicado sobre la calle Bugambilias se confirmó que las llamas consumían principalmente madera, tarimas y diversos desechos acumulados en el sitio.

Las autoridades informaron que, al momento de iniciarse el fuego, el predio se encontraba completamente deshabitado, por lo que se descartó la presencia de personas lesionadas o víctimas mortales. Vecinos del sector señalaron no haber observado a ninguna persona sospechosa en el área antes de que comenzaran las llamas, por lo que las causas del incidente permanecen sin esclarecerse.

