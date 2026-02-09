Premio Mayor de la Lotería Nacional cae en Saltillo, con 7 millones de pesos

La suerte sonrió este domingo a un habitante de Saltillo, quien se convirtió en el afortunado ganador del premio mayor de la Lotería Nacional, con una bolsa de 7 millones de pesos, correspondiente al sorteo celebrado este 8 de febrero.

El número ganador fue el 6040, el cual resultó favorecido durante un evento especial conmemorativo de “La Marcha de la Lealtad”, una fecha histórica de gran relevancia en la vida cívica del país. El sorteo se llevó a cabo en un ambiente solemne y festivo, resaltando el vínculo entre la tradición histórica y una de las instituciones más emblemáticas del entretenimiento en México.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Tianguis y mercados, aliados para estirar el gasto en enero

Autoridades de la Lotería Nacional destacaron que este tipo de sorteos especiales refuerzan el valor cultural y social de la institución, que desde hace décadas forma parte de la vida cotidiana de millones de mexicanos.