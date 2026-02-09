Premio Mayor de la Lotería Nacional cae en Saltillo, con 7 millones de pesos

Saltillo
/ 9 febrero 2026
    Premio Mayor de la Lotería Nacional cae en Saltillo, con 7 millones de pesos
    El boleto hace honor a la Marcha de la Lealtad, celebrada el 9 de febrero de 1913.

El boleto ganador fue el número 6040

La suerte sonrió este domingo a un habitante de Saltillo, quien se convirtió en el afortunado ganador del premio mayor de la Lotería Nacional, con una bolsa de 7 millones de pesos, correspondiente al sorteo celebrado este 8 de febrero.

El número ganador fue el 6040, el cual resultó favorecido durante un evento especial conmemorativo de “La Marcha de la Lealtad”, una fecha histórica de gran relevancia en la vida cívica del país. El sorteo se llevó a cabo en un ambiente solemne y festivo, resaltando el vínculo entre la tradición histórica y una de las instituciones más emblemáticas del entretenimiento en México.

Autoridades de la Lotería Nacional destacaron que este tipo de sorteos especiales refuerzan el valor cultural y social de la institución, que desde hace décadas forma parte de la vida cotidiana de millones de mexicanos.

Astor Ledezma

Astor Ledezma

Becario del Programa de Estímulo a la Creación y el Desarrollo Artístico (PECDA Coahuila, 2015) en el área de cuento, y del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA 2020) en el área de Novela. Ha publicado cuentos en antologías de México y Estados Unidos. Autor de la novela “Madre Araña” (Secretaría de Cultura de Coahuila 2019 / Ediciones Periféricas 2021).

