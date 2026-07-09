Se declara Coahuila listo para detonar la explotación de gas no convencional

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Se declara Coahuila listo para detonar la explotación de gas no convencional
    El gobernador Manolo Jiménez confía en que el Gobierno Federal dé su aval para que en Coahuila se explotr el gas shale. HOMERO SÁNCHEZ

Manolo Jiménez afirma que el proyecto impulsaría la economía regional y aportaría recursos de gran relevancia a Pemex

El estado de Coahuila cuenta con las condiciones técnicas, geográficas y de infraestructura idóneas para arrancar con el proyecto de extracción de gas no convencional, aseguró el gobernador de la entidad, Manolo Jiménez Salinas.

El Ejecutivo estatal sostuvo que esta iniciativa representaría un detonante económico prioritario para la Región Carbonífera, además de constituir una fuente de ingresos estratégicos para Petróleos Mexicanos (Pemex).

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/dif-saltillo-firma-convenio-con-ompac-para-fortalecer-la-atencion-a-ninas-y-ninos-con-autismo-DB22013716

“En Coahuila estamos listos para la expltación del gas no convencional. Somos el Estado con las mejores condiciones para detonar este gran proyecto económico y energético”, enfatizó Jiménez Salinas sobre el recurso.

No obstante, el Gobernador aclaró que la puesta en marcha de los trabajos extractivos depende íntegramente de las determinaciones normativas y regulatorias que emita el Gobierno Federal.

A la par de los proyectos energéticos, las autoridades estatales continúan la gestión para la consolidación de polos de desarrollo económico que fortalezcan el tejido productivo de los municipios de las regiones Norte y Carbonífera.

“Ahora sí que dependemos del Gobierno Federal, de la voluntad de ellos... estamos listos, dependemos de la decisión de ellos al 100 por ciento”, concluyó el Mandatario estatal.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Explotación
Gas Natural
Sector Energético

Organizaciones


PEMEX

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Protección por cinco años

Protección por cinco años
true

¿Dónde está Rocha Moya?

true

POLITICÓN: Tania Flores, ¿cuánto tiempo pasará en prisión la exalcaldesa de Múzquiz?
Autoridades acordaron establecer un canal de comunicación inmediata para atender con mayor rapidez los apagones.

Pacta Ramos Arizpe con CFE plan contra apagones; invertirán 15 mdp en sistema para pozos
Las auditorías practicadas por la ASE y la ASF documentaron observaciones por más de 29.6 millones de pesos durante la administración de Tania Flores al frente del Ayuntamiento de Múzquiz.

Auditorías detectaron irregularidades por 29.6 millones de pesos en gestión de Tania Flores en Múzquiz

Óscar Colás abrió el marcador con su décimo jonrón de la temporada en el Estadio Francisco I. Madero.

Óscar Colás y J.P. Martínez impulsan triunfo de Saraperos sobre Caliente
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa en la cumbre de la OTAN de 2026 en Ankara.

Mientras que Trump insiste Trump en que Groenlandia es muy importante para EU, Mette Frederiksen, reafirma que ‘no está en venta’
Familiares de Lorenzo Salgado Araújo exigen investigación paralela a la de agencias federales

Houston no participará en la investigación del caso de Lorenzo Salgado Araújo