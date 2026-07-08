DIF Saltillo firma convenio con OMPAC para fortalecer la atención a niñas y niños con autismo

El DIF Saltillo firmó un convenio de colaboración con la Organización Mexicana de Practicantes del Análisis Conductual Aplicado (OMPAC) con el objetivo de fortalecer las competencias del personal especializado y brindar mayores herramientas a las familias de niñas y niños con autismo. La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, encabezó la firma del acuerdo, mientras que por parte de la organización participó su vicepresidenta, Mariana de los Santos García.

López Naranjo explicó que la OMPAC tiene como propósito orientar a los profesionales interesados en la práctica del Análisis Conductual Aplicado (ACA o ABA, por sus siglas en inglés), mediante el establecimiento de estándares culturalmente adecuados y el acompañamiento para la enseñanza de conductas socialmente significativas. El Análisis Conductual Aplicado es una disciplina científica que emplea estrategias basadas en los principios de la conducta para mejorar habilidades y comportamientos socialmente relevantes, tanto en el ámbito terapéutico como educativo. “Buscamos fortalecer la capacitación y el acompañamiento en estrategias basadas en el Análisis Conductual Aplicado, con el fin de mejorar la atención terapéutica, la enseñanza de habilidades y la intervención en conductas socialmente significativas, promoviendo una colaboración efectiva entre profesionales y cuidadores de niños con autismo”, señaló la presidenta honoraria del DIF Saltillo.

Por su parte, Mariana de los Santos García destacó que la mayoría de los integrantes de la mesa directiva de OMPAC cuenta con la certificación internacional Board Certified Behavior Analyst (BCBA), lo que respalda la calidad de la capacitación que ofrece la organización. “Se han desarrollado una serie de métodos y estrategias para enseñar habilidades desde una visión de respeto. El entrenamiento que se proporciona por parte de OMPAC considera las características de efectividad, eficiencia y aceptabilidad para las instituciones aliadas”, afirmó.

Con este convenio, ambas instituciones impulsarán la capacitación de profesionales y el acompañamiento a las familias, con el propósito de fortalecer la atención integral de niñas y niños con autismo en Saltillo. En la firma del acuerdo también estuvieron presentes Alfonso Figueroa Vicuña, director general del DIF Saltillo; Gloria Leticia Flores Ríos, directora de Salud del DIF Saltillo; y Gabriela Montemayor González, enlace Saltillo-Texas.

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