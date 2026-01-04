Seguridad, empleo y desarrollo social: ejes del proyecto de Ramos Arizpe para 2026
Serán las prioridades estratégicas con el objetivo de consolidar el crecimiento económico y elevar la calidad de vida de las familias ramosarizpenses
RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, delineó que durante 2026 su administración concentrará esfuerzos en tres ejes fundamentales: seguridad, empleo y desarrollo social, pilares que consideró indispensables para consolidar un municipio competitivo, con bienestar y mayores condiciones de equidad.
El Edil destacó que estos objetivos se impulsarán mediante un trabajo coordinado con el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como con los sectores industrial, comercial y social, a fin de seguir posicionando a Ramos Arizpe como uno de los principales polos de desarrollo del norte del País.
SEGURIDAD COMO BASE DEL DESARROLLO
En materia de seguridad, Gutiérrez Merino subrayó que el municipio continuará trabajando de manera articulada con las corporaciones estatales y federales, dentro de la estrategia definida por el Gobierno del Estado, la cual ha permitido registrar reducciones en delitos como narcomenudeo, robo a casa habitación, robo de vehículo y homicidios.
Indicó que el fortalecimiento de la Policía Municipal, el equipamiento de la corporación y la coordinación interinstitucional seguirán siendo prioridades, al considerar que la seguridad es un factor determinante para la atracción de inversiones, la tranquilidad social y el desarrollo económico.
En este sentido, destacó la reciente entrega de ocho nuevas unidades vehiculares a la Policía Municipal, acción que, dijo, refleja una política pública que continuará reforzándose a lo largo de 2026.
EMPLEO E INVERSIÓN PARA SEGUIR CRECIENDO
En el ámbito económico, el Gobierno Municipal reforzará durante 2026 la promoción de inversiones y la cercanía con el sector industrial y las plantas instaladas en el municipio, con el propósito de mantener la dinámica de crecimiento y generación de empleo.
El Alcalde resaltó que Ramos Arizpe cuenta actualmente con la confianza del sector productivo, lo que lo consolida como uno de los municipios industriales más sólidos de la región norte del País.
La estrategia contempla además la expansión de parques industriales, el fortalecimiento de la vinculación laboral y el aprovechamiento de proyectos estratégicos de conectividad, como la modernización del Aeropuerto Internacional de Saltillo, ubicado en territorio de Ramos Arizpe, cuya ampliación y apertura de nuevas rutas aéreas impulsarán el desarrollo empresarial, turístico y logístico de la región.
DESARROLLO SOCIAL PARA UN MUNICIPIO MÁS JUSTO
En el rubro social, Tomás Gutiérrez Merino reafirmó el compromiso de su administración para seguir construyendo un municipio más justo e igualitario, mediante programas que impactan directamente en la vida cotidiana de las familias.
Entre ellos, destacó el programa “Enchúlame la casa”, orientado a mejorar las fachadas de viviendas en distintas colonias, así como “En tu escuela tú eliges”, mediante el cual se entregan artículos, herramientas y materiales educativos a planteles de preescolar, primaria, secundaria y universidades de Ramos Arizpe.
“El desarrollo no solo es económico, también es social. Queremos colonias más dignas, escuelas mejor equipadas y oportunidades para todas y todos”, subrayó el Alcalde.
Finalmente, Gutiérrez Merino reiteró que el cumplimiento de estas metas será posible gracias a la coordinación con el Gobierno del Estado, cuya visión de seguridad, desarrollo y crecimiento regional ha sido clave para el rumbo que seguirá tomando Ramos Arizpe durante 2026.