Seguridad, empleo y desarrollo social: ejes del proyecto de Ramos Arizpe para 2026

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, delineó que durante 2026 su administración concentrará esfuerzos en tres ejes fundamentales: seguridad, empleo y desarrollo social, pilares que consideró indispensables para consolidar un municipio competitivo, con bienestar y mayores condiciones de equidad.

El Edil destacó que estos objetivos se impulsarán mediante un trabajo coordinado con el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como con los sectores industrial, comercial y social, a fin de seguir posicionando a Ramos Arizpe como uno de los principales polos de desarrollo del norte del País.

SEGURIDAD COMO BASE DEL DESARROLLO

En materia de seguridad, Gutiérrez Merino subrayó que el municipio continuará trabajando de manera articulada con las corporaciones estatales y federales, dentro de la estrategia definida por el Gobierno del Estado, la cual ha permitido registrar reducciones en delitos como narcomenudeo, robo a casa habitación, robo de vehículo y homicidios.

Indicó que el fortalecimiento de la Policía Municipal, el equipamiento de la corporación y la coordinación interinstitucional seguirán siendo prioridades, al considerar que la seguridad es un factor determinante para la atracción de inversiones, la tranquilidad social y el desarrollo económico.