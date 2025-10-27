Lleva programa ‘En Tu Escuela Tú Eliges’ a más escuelas y estudiantes de Ramos Arizpe
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, realizó la entrega número 28 y 29 del programa
El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, llevó a cabo este lunes la entrega número 28 y 29 del programa “En Tu Escuela Tú Eliges”, beneficiando a cerca de 300 alumnas y alumnos de la Escuela Primaria Pablo L. Sidar, ubicada en la colonia Guanajuato de Arriba. La inversión total fue de 100 mil pesos, distribuidos entre los turnos matutino y vespertino.
Durante el evento, el alcalde subrayó que la educación es una prioridad de su administración y un eje fundamental para el desarrollo de las comunidades.
TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe refuerza abasto de agua potable con pozo La Minerva
“La educación es nuestra mejor herramienta para transformar comunidades. Junto con el gobernador Manolo Jiménez, seguimos invirtiendo donde más importa: en nuestras niñas y niños, quienes merecen estudiar en espacios más dignos, más seguros y mejor equipados”, señaló Gutiérrez Merino.
El secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche, explicó que la entrega incluyó equipo y mobiliario diverso, entre ellos: un sistema de audio, una laptop, un proyector, sillas de visita, material de oficina, ventiladores industriales, un frigobar de dos puertas, un gabinete con entrepaños, una CPU de escritorio y material deportivo. Todo ello fortalecerá las actividades académicas, deportivas y administrativas del plantel.
TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe refuerza coordinación de seguridad en la región Sureste de Coahuila
Al acto asistieron Lizbeth Ogazón Nava, regidora presidenta de la Comisión de Educación; Everardo Durán Flores, coordinador regional de Mejora Coahuila; Mónica Merino Sánchez, directora de Educación; y Carlos Rodríguez Alcántar, director de Comunas.
También participaron las directoras del plantel, Claudia Leticia Charles Rodríguez (turno matutino) y Juana Evangelina Medina Gómez (vespertino), junto a madres de familia integrantes de las sociedades de participación escolar, quienes agradecieron el respaldo del municipio por seguir impulsando una educación de calidad en Ramos Arizpe.