Lleva programa ‘En Tu Escuela Tú Eliges’ a más escuelas y estudiantes de Ramos Arizpe

El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, llevó a cabo este lunes la entrega número 28 y 29 del programa “En Tu Escuela Tú Eliges”, beneficiando a cerca de 300 alumnas y alumnos de la Escuela Primaria Pablo L. Sidar, ubicada en la colonia Guanajuato de Arriba. La inversión total fue de 100 mil pesos, distribuidos entre los turnos matutino y vespertino.

Durante el evento, el alcalde subrayó que la educación es una prioridad de su administración y un eje fundamental para el desarrollo de las comunidades.

“La educación es nuestra mejor herramienta para transformar comunidades. Junto con el gobernador Manolo Jiménez, seguimos invirtiendo donde más importa: en nuestras niñas y niños, quienes merecen estudiar en espacios más dignos, más seguros y mejor equipados”, señaló Gutiérrez Merino.