Lleva programa ‘En Tu Escuela Tú Eliges’ a más escuelas y estudiantes de Ramos Arizpe

Coahuila
/ 27 octubre 2025
    Lleva programa ‘En Tu Escuela Tú Eliges’ a más escuelas y estudiantes de Ramos Arizpe
    El evento benefició a cerca de 300 niñas y niños de la Escuela Primaria Pablo L. Sidar, ubicada en la colonia Guanajuato de Arriba. FOTO: CORTESÍA

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, realizó la entrega número 28 y 29 del programa

El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, llevó a cabo este lunes la entrega número 28 y 29 del programa “En Tu Escuela Tú Eliges”, beneficiando a cerca de 300 alumnas y alumnos de la Escuela Primaria Pablo L. Sidar, ubicada en la colonia Guanajuato de Arriba. La inversión total fue de 100 mil pesos, distribuidos entre los turnos matutino y vespertino.

Durante el evento, el alcalde subrayó que la educación es una prioridad de su administración y un eje fundamental para el desarrollo de las comunidades.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe refuerza abasto de agua potable con pozo La Minerva

“La educación es nuestra mejor herramienta para transformar comunidades. Junto con el gobernador Manolo Jiménez, seguimos invirtiendo donde más importa: en nuestras niñas y niños, quienes merecen estudiar en espacios más dignos, más seguros y mejor equipados”, señaló Gutiérrez Merino.

$!La inversión total destinada a esta entrega fue de 100 mil pesos, repartidos entre los turnos matutino y vespertino.
La inversión total destinada a esta entrega fue de 100 mil pesos, repartidos entre los turnos matutino y vespertino. FOTO: CORTESÍA

El secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche, explicó que la entrega incluyó equipo y mobiliario diverso, entre ellos: un sistema de audio, una laptop, un proyector, sillas de visita, material de oficina, ventiladores industriales, un frigobar de dos puertas, un gabinete con entrepaños, una CPU de escritorio y material deportivo. Todo ello fortalecerá las actividades académicas, deportivas y administrativas del plantel.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe refuerza coordinación de seguridad en la región Sureste de Coahuila

Al acto asistieron Lizbeth Ogazón Nava, regidora presidenta de la Comisión de Educación; Everardo Durán Flores, coordinador regional de Mejora Coahuila; Mónica Merino Sánchez, directora de Educación; y Carlos Rodríguez Alcántar, director de Comunas.

También participaron las directoras del plantel, Claudia Leticia Charles Rodríguez (turno matutino) y Juana Evangelina Medina Gómez (vespertino), junto a madres de familia integrantes de las sociedades de participación escolar, quienes agradecieron el respaldo del municipio por seguir impulsando una educación de calidad en Ramos Arizpe.

Temas


Educación

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Personajes


Tomas Gutiérrez Merino

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El programa ‘Aquí Andamos’ realizó limpieza profunda del lecho y cuerpo de agua, además de pintura y cuidado de áreas verdes.

Saltillo: Concluyen trabajos de rehabilitación integral en el lago de la Alameda Zaragoza
La mayor parte del Estado reporta algún nivel de sequía superando a los registros del año pasado.

Coahuila es segundo lugar en territorio afectado por la sequía, a pesar de las lluvias
La diputada Verónica Martínez demandó transparencia en las obras y recursos que CFE destina a Coahuila.

Exige diputada freno a apagones: 300 mil fallas eléctricas golpean a Coahuila y La Laguna, afirma
El instituto también atiende el rezago educativo, con 80 mil adultos que no concluyeron la primaria y 350 mil que no terminaron la secundaria, implementando convenios con universidades, municipios y cámaras empresariales para brindar asesorías personalizadas.

Coahuila registra 1.2% de analfabetismo; 31 mil personas no saben leer ni escribir
Cámara de Diputados: Alegría y tristeza

Cámara de Diputados: Alegría y tristeza
Los proyectos de construcción residencial en Saltillo, incluidos desarrollos verticales y parques ligeros, podrían acelerarse gracias a tasas de crédito más bajas y mayor claridad en la regulación.

Saltillo, entre las ciudades que podrían acelerar proyectos de vivienda y parques ligeros
true

Coahuila: Contaminación del aire, un problema de salud pública
true

Se puede decir... Que abunda la ‘extorsión’