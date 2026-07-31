Seguridad infantil se convierte en prioridad en la Feria de la Uva 2026 de Cuatro Ciénegas, Coahuila

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Apenas iniciando los primeros eventos de la tradicional Feria de la Uva 2026 de Cuatro Ciénegas, se llevó a cabo una capacitación para garantizar la seguridad de niñas, niños y adolescentes que asistan al Pueblo Mágico de Coahuila.

Como parte de los preparativos, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) y la Dirección de Seguridad Pública llevaron a cabo una capacitación dirigida al personal que participará en los operativos de vigilancia, con el objetivo de fortalecer la atención ante situaciones que involucren a menores de edad durante las festividades.

La preparación contempló protocolos de actuación para responder a reportes de extravío, posibles casos de omisión de cuidados o cualquier circunstancia que pueda poner en riesgo la integridad de niñas, niños y adolescentes. La intención es que todas las corporaciones involucradas actúen bajo criterios homologados y reduzcan los tiempos de respuesta en caso de alguna emergencia.

Especialistas en protección infantil señalan que las ferias, conciertos y celebraciones masivas incrementan la posibilidad de que menores se separen de sus familiares, por lo que contar con procedimientos previamente establecidos facilita su localización y garantiza una atención con enfoque en derechos humanos.

Los protocolos también contemplan la coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad y la protección de la infancia para canalizar oportunamente cualquier caso que requiera atención especializada.

Con una afluencia que cada año reúne a miles de asistentes, la Feria de la Uva no solo representa uno de los principales escaparates turísticos de Cuatro Ciénegas, sino también un escenario donde la prevención cobra especial relevancia para que las familias puedan disfrutar de las actividades con mayores condiciones de seguridad.