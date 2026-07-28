Inician cuenta regresiva para la tradicional Feria de la Uva 2026 en Cuatro Ciénegas, Coahuila

El primer gran evento será la tradicional llegada de la reina electa, Narda Alejandra Leija García, programada para el jueves 30 de julio a las 18:30 horas, cuando la soberana recorrerá las principales calles de Cuatro Ciénegas acompañada por contingentes, música y familias que darán la bienvenida oficial a las celebraciones. El recorrido partirá desde el Arco de Entrada del municipio y representa una de las estampas más emblemáticas de esta festividad.

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- La tradición volverá a tomar las calles del Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas , Coahuila, con el arranque de las actividades de la Feria de la Uva 2026, una de las festividades con mayor arraigo en la Región Centro-Desierto de Coahuila y que año con año reúne a cientos de familias y visitantes.

La celebración continuará el viernes con la Coronación de la Reina, ceremonia que marcará el inicio oficial de la feria y que estará acompañada por música en vivo, espectáculos y un ambiente completamente familiar, dando paso a varios días de actividades culturales, recreativas y de entretenimiento.

La Feria de la Uva es una de las tradiciones más representativas de Cuatro Ciénegas y tiene sus orígenes en la vocación vitivinícola del municipio. Durante décadas ha servido para reconocer el trabajo de los productores de uva, promover las costumbres locales y fortalecer la identidad de una comunidad cuya historia está estrechamente ligada al cultivo de este fruto.

Además de sus atractivos naturales, como las pozas de aguas cristalinas, las dunas de yeso y sus áreas naturales protegidas, Cuatro Ciénegas ha encontrado en esta celebración un importante motor para atraer turismo durante la temporada vacacional de verano. La feria reúne a visitantes de distintas regiones de Coahuila y de estados vecinos, generando una importante derrama económica para hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios.

Como parte de la edición 2026, el Gobierno Municipal ha preparado un programa con actividades artísticas, culturales y familiares que buscan mantener viva una tradición que ha pasado de generación en generación y que hoy forma parte de la identidad del Pueblo Mágico.