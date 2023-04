Señalan a empresario de Ramos Arizpe por presunto abuso de menores

A mediados del mes de abril, por medio de redes sociales, se viralizó una denuncia ciudadana donde una joven saltillense señaló a un empresario de Ramos Arizpe por mantener relaciones sexuales con su hermana menor de edad.

El hombre fue identificado como Luis Arnoldo “N”, quien hasta el 2019 fungió como el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), mismo que además es socio de un bar encontrado al norte de Saltillo.

Según las declaraciones de las afectadas, el hombre se encargó de llevarlas al bar donde inmediatamente le brindó 200 pesos a una de las meseras para que comenzar a regalarles shots.

Se presume que después de salir del antro con la menor -ya alcoholizada- les prometió devolverlas a su casa, sin embargo, este pasó primero su domicilio propio, dónde las invitó a meterse al jacuzzi.

Una de las afectadas se negó a meterse, misma que expresó que encontró a los dos desnudos dentro del mismo e inmediatamente exigió que las devolvieran a su casa, en el camino negó toda conducta sucedida esa noche y otras de las que “se rumoreaban”.

Tras volverse viral el caso en redes sociales, más empleadas del supermercado del que es dueño indicaron que en ocasiones anteriores les ha propuesto “hacerles favores” a cambio de mantener actos sexuales con él.

Sin embargo, otras de las ofendidas dijo que el hombre se encargaba de llevar a cabo conductas similares al acecho con ella, debido a que vivían en la misma zona.

“Arnoldo, desde que se dio cuenta de mi existencia, me observaba desde su vehículo e incluso a veces me seguía, hacía comentarios inapropiados cuando me veía. Probablemente lo hubiera hecho también en redes si lo hubiera aceptado”, dijo una de las afectadas.

Hasta ahora se presume que Luis Arnoldo ya cuenta con una denuncia en la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia. Así mismo, se desconoce si él mismo ha dado alguna declaración con relación a los señalamientos en su contra.