Señalan tortuguismo y burocracia en la Dirección de Desarrollo Urbano de Saltillo

Arquitectos y directores de obra en Saltillo se han quejado de la más reciente gestión en la Dirección de Desarrollo Urbano de la ciudad, señalando que los trámites burocráticos se han vuelto cada vez más tardíos e impertinentes.

El arquitecto Gerardo González Zozaya, quien forma parte del Colegio de Arquitectos de Saltillo, dijo que en los últimos años de la gestión de José Antonio Lazcano y Fernando Pérez Charles, el tortuguismo para avanzar en trabajos de obra se ha apoderado de la institución que vigila el desarrollo de la capital coahuilense.

TE PUEDE INTERESAR: Policía Cibernética de Coahuila emite alerta por fraudes y amenazas desde estos números telefónicos

“Es una burocracia y una serie de trámites. Cada vez es un servicio peor. Antes, para una licencia completa para construir una casa te tardabas 15 días, pero si completo los requisitos, ahora me tardo hasta el doble mínimo. Como los cangrejos, vamos para atrás”, dijo.

Expresó que incluso en los trámites burocráticos les han solicitado cosas que pueden estar fuera de la ley, como el hecho de que los terrenos estén bardeados, así como especificaciones en lugares donde no se aplican; es decir, solicitan especificaciones del Centro Histórico en fraccionamientos.

“Son puras vueltas, volver a imprimir planos, por puras cosas que son ocurrencias. Incluso han pedido cosas que están fuera de la ley, solo es burocracia. Y hay un timbre de queja de muchos arquitectos porque nos están regresando todo por tonterías. No nada más es en licencias, es en subdivisiones, notificaciones, los fraccionamientos; es un lío”, expresó.

Incluso, dijo que hoy por hoy, la recepción para estos trámites ha limitado su tiempo de atención para recibir a directores de obra, arquitectos y particulares, en un horario de 8 a 10 de la mañana.

“Esto afecta a compradores, desarrolladores, a bancos que no pueden hacer su trabajo, afectas a notarios”, detalló González Zozaya.

El arquitecto señaló que esta situación se debe a una falta de liderazgo y, en especial, criticó la gestión en la subdirección de Fernando Pérez Charles, pues aseguró que el funcionario no cuenta con lo necesario para dirigir la Dirección.

También manifestó que el titular de la Dirección, José Antonio Lazcano Ponce, no tiene una profesión adecuada y ello se observa en el momento en que delega los casos donde se tratan trámites específicos que tienen que ver con la ingeniería de obra y la arquitectura.

“Cuando toca ver un tema de construcción, él te envía con otros; con los que saben. Ni tampoco tiene un interés especial en atender a los arquitectos. Las cosas van empeorando. Necesitan capacitación. La gente en general está molesta, si le preguntas a cualquier arquitecto, te va a decir lo mismo”, manifestó el arquitecto.

Por otro lado, dijo que dentro del gremio han trascendido supuestos de que los avances de los permisos se agilizan si existen pagos de por medio.

“Esto es, además de los favoritismos que ya sabemos que tienen. Yo en lo personal no puedo decir que a mí me hayan pedido algo, pero sí he sabido de arquitectos a quienes les han pedido mil 500 pesos para avanzar. Y así, casos de constructores más fuertes”, concluyó.