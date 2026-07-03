‘Si toman, no manejen’; Frontera reforzará operativo y aplicará multas a conductores ebrios durante la Feria de San Buenaventura, en Coahuila

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    ‘Si toman, no manejen’; Frontera reforzará operativo y aplicará multas a conductores ebrios durante la Feria de San Buenaventura, en Coahuila
    El dispositivo se realizará en coordinación con las corporaciones de Seguridad Pública y Vialidad. LIDIET MEXICANO

El operativo comenzará diariamente a las 21:00 horas y permanecerá activo hasta que disminuya el flujo vehicular.

FRONTERA, COAH.- Con el objetivo de prevenir accidentes viales durante la temporada de la Feria de San Buenaventura, la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, informó que se reforzarán los operativos de vigilancia en la carretera que conecta ambos municipios y advirtió que se aplicarán multas y sanciones a quienes sean sorprendidos conduciendo en estado de ebriedad.

La edil explicó que el tradicional Operativo Carrusel, mediante el cual se regula la velocidad de los automovilistas para reducir riesgos, volverá a implementarse este año en coordinación con las corporaciones de Seguridad Pública y Vialidad. Precisó que esta estrategia forma parte de las acciones preventivas para proteger a los miles de personas que diariamente transitarán hacia la feria.

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Detalló que el dispositivo iniciará todos los días a partir de las 21:00 horas y permanecerá activo hasta que disminuya el flujo vehicular, principalmente durante el regreso de los asistentes a sus hogares.

“Estamos trabajando de manera coordinada con todas las corporaciones. Lo único que les pedimos a los ciudadanos es que sean responsables. Si van a consumir bebidas alcohólicas, designen a un conductor o pidan a un familiar que los lleve de regreso. Lo importante es cuidar su vida y la de quienes circulan por la carretera”, expresó.

La presidenta municipal señaló que las fiestas patronales son una tradición que congrega a miles de visitantes de la región, por lo que hizo un llamado a disfrutar de los festejos con responsabilidad y sin poner en riesgo la integridad de otras personas.

Agregó que otro de los objetivos del Operativo Carrusel será mantener una velocidad controlada en la carretera, ya que el exceso de velocidad, combinado con el consumo de alcohol, incrementa considerablemente el riesgo de accidentes.

$!La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú pidió a la población evitar conducir bajo los efectos del alcohol.
La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú pidió a la población evitar conducir bajo los efectos del alcohol. LIDIET MEXICANO

En cuanto a las sanciones, explicó que los conductores que presenten segundo grado de ebriedad serán acreedores a una multa y deberán solicitar que un familiar acuda por el vehículo para retirarlo del lugar. En los casos en que el conductor presente tercer grado de ebriedad, la unidad será asegurada y puesta a disposición de la autoridad conforme a los procedimientos establecidos.

Pérez Cantú indicó que previamente sostuvo reuniones de trabajo con el director operativo y los elementos encargados del dispositivo para definir la estrategia que se implementará durante toda la temporada de la feria.

Finalmente, reiteró que el operativo no tiene un propósito recaudatorio, sino preventivo, ya que su principal objetivo es evitar accidentes y garantizar que las familias disfruten de la Feria de San Buenaventura de manera segura, sin que las celebraciones concluyan en una tragedia.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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