SICT invierte 180 millones de pesos en conservación de carreteras de Coahuila en 2025

Al cierre del ejercicio 2025, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), bajo la dirección de Jesús Esteva Medina, informó la conclusión de los trabajos de mantenimiento y rehabilitación en los 1,932 kilómetros que integran la red carretera federal libre de peaje en el estado de Coahuila.

A través del Centro SICT Coahuila, se destinó una inversión de más de 180 millones de pesos para garantizar la seguridad y eficiencia de las vías terrestres. Entre las acciones más relevantes destacan los trabajos de conservación periódica en tramos críticos de las carreteras federales 57 México-Piedras Negras, 30 Torreón-Monclova y 53 Monclova-Monterrey.

En estas rutas, especialistas ejecutaron labores de fresado y la aplicación de carpeta asfáltica de granulometría densa en 25 kilómetros, además de 35 kilómetros de capa de rodadura con micro aglomerado. Estas mejoras técnicas buscan prolongar la vida útil del pavimento y ofrecer un tránsito más fluido.

La rehabilitación de estas vías beneficia directamente a más de 2 millones de personas en municipios clave como Saltillo, Torreón, Monclova, Sabinas, Ramos Arizpe y Matamoros, entre otros.

Paralelamente a la superficie de rodamiento, la dependencia atendió 235 puentes situados en rutas estratégicas como la 40 Monterrey-Saltillo y la 54 Zacatecas-Saltillo. Las tareas incluyeron mantenimiento rutinario general, que abarca desde bacheo y sellado de grietas hasta limpieza de drenaje, señalización vertical y horizontal, y deshierbe del derecho de vía.

Con estas acciones, el Gobierno Federal reafirma su compromiso con la infraestructura del norte del país, asegurando que la totalidad de los kilómetros federales de la entidad permanezcan en condiciones operativas óptimas.