Saltillo: Confirman restaurantes que abrirán durante Navidad... aquí te decimos cuáles serán

Aunque el 25 de diciembre suele asociarse con descanso y reuniones en casa, la realidad es que no todas las personas cuentan con el día libre. Para quienes trabajan durante la Navidad, o simplemente prefieren evitar la cocina, varios restaurantes de Saltillo se mantienen abiertos y representan una alternativa para celebrar estas fechas en compañía de familiares o amigos.

De acuerdo con Isidoro García, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) Saltillo, distintos establecimientos operarán con normalidad durante este 25 de diciembre, ofreciendo opciones variadas para quienes buscan desayunar, comer o cenar fuera de casa.

Entre los restaurantes que estarán disponibles se encuentra Eddy’s Burgers, ubicado sobre el Blvd. Musa de León, que abrirá en un horario de 5:30 pm a 10:00 pm.También estará abierta Taquería El Pastor, situada en el cruce de la calle Reynosa y el Blvd. Venustiano Carranza, con atención de 10:00 am a 3:00 pm.

Por su parte, los restaurantes pertenecientes al grupo CEGO, como Tuétanos, Matsumoto y Don Porfirio, mantendrán su horario habitual, atendiendo al público de las 12:00 pm a 2:00 am, lo que los convierte en una opción tanto para comida como para cena.

Otra alternativa es La Tóxica Pizza, ubicada en el Blvd. Valdés Sánchez, que abrirá de 3:00 pm a 8:00 pm; mientras que La Barrica, en Los Pastores, operará de 10:00 am a 4:00 pm.

En el caso de las cafeterías, Hélèna Café, localizado en el Blvd. Luis Donaldo Colosio, atenderá de 10:00 am a 3:00 pm. Finalmente, El Mesón Principal tendrá uno de los horarios más amplios, al operar de 10:00 pm hasta las 12:00 am.

Con estas opciones, el sector restaurantero de Saltillo busca atender a la población que, por trabajo u otras circunstancias, no puede celebrar la Navidad en casa, además de ofrecer espacios para convivir y mantener activa la economía local durante una de las fechas más importantes del año.