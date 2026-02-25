Sin cumplirse reparación del daño por masacre de Allende; víctima espera justicia de EU

Silvia Garza Villarreal, desplazada por la llamada masacre de Allende en marzo de 2011, aseguró que siempre fue de esperarse que la justicia llegara de Estados Unidos y no de México, pues señaló que es fecha que las autoridades no cumplen con la reparación del daño.

“México no tiene la calidad moral para hacerlo”, dijo sobre el tema de la justicia, después de que trascendiera la posibilidad de que Miguel Ángel Treviño Morales, Z-40- fuera juzgado como autor intelectual y material de la masacre de Allende en marzo de 2011.

TE PUEDE INTERESAR: Confirman dos casos más de sarampión en La Laguna; suman 4 en Coahuila, todos en la misma familia

La defensa de Treviño Morales había solicitado eliminar el encarcelamiento especial. Sin embargo, los fiscales expusieron el nivel de violencia con el caso de Allende para justificar las medidas de encierro.

“Delincuentes de ese calibre no son tan fáciles de manejar, o sea es demasiado el terror que pueden llegar a ocasionarnos, son personas muy sanguinarias”, describió Silvia Garza vía telefónica.

Ella y su familia fueron desplazadas y huyeron a Estados Unidos. Sin embargo, su padre regresó un año después y fue desaparecido. Su hermano también regresó y fue desaparecido en agosto de 2012. Su familia fue una de las más afectadas en la llamada masacre de Allende.

Mencionó que después de la disculpa pública que ofrecieron autoridades federales y estatales en 2019, no ha habido ninguna otra compensación, por el contrario, señaló que ha sido pura simulación.

En 2018 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dictó la recomendación 10VG/2018 en donde se establecieron diversos puntos recomendatorios, entre ellos el pago de una compensación y/o indemnización justa.

“No han cumplido con nada”, aseguró e informó que tienen interpuesto un amparo que ya está ganado.

“La CEAV federal le avienta la pelota a la CEAV estatal y así están. En 2024 la federal se la pasó metiendo prórroga tras prórroga y se las concedieron todas. Estamos muy molestos”, comentó.

Garza Villarreal contó que las autoridades dan únicamente excusas para dilatar y consideró que están esperando que las víctimas se mueran del coraje para no pagarles.

“Yo creo ven las cifras y les parece increíble que tengan que pagar eso. Entró un nuevo juez, pero es mucha burocracia, es una burla que quieran dictaminar 250 mil pesos por todas las pérdidas humanas y materiales”, mencionó.