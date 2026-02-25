Confirman dos casos más de sarampión en La Laguna; suman 4 en Coahuila, todos en la misma familia

La Secretaría de Salud federal confirmó dos nuevos casos de sarampión en Coahuila, con lo que suman un total de cuatro en lo que va del año, además de 78 casos sospechosos en análisis.

Por su parte, la Secretaría de Salud en Coahuila indicó que todos los contagios localizados corresponden al municipio de Torreón.

De acuerdo con información del secretario de Salud en Coahuila, Eliud Aguirre, los nuevos contagios son contactos directos de los primeros dos pacientes detectados. Se trata específicamente de la novia de uno de los jóvenes contagiados y del abuelo de la bebé que previamente había dado positivo.

Pese al incremento, el funcionario informó que los pacientes se encuentran estables, bajo tratamiento sintomático y en aislamiento domiciliario, sin necesidad de hospitalización.

Tres de los afectados residen en la colonia Mayrán y uno más en una colonia aledaña, donde vive la novia del paciente original.

Tras la detección de los casos, se activaron protocolos de cerco sanitario que abarcan cinco manzanas alrededor de los domicilios, con el objetivo de realizar búsqueda intencionada de casos sospechosos. Hasta el momento, no se han confirmado nuevos contagios dentro de esos perímetros.

ALERTA POR ALTA TRANSMISIBILIDAD

Las autoridades sanitarias recordaron que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, que se transmite por vía aérea a través de gotículas expulsadas al toser, estornudar o hablar. Una persona infectada puede contagiar hasta a 9 de cada 10 personas no vacunadas que estén en contacto cercano.

Entre los principales signos de alerta se encuentran:

Fiebre alta (mayor a 38.5°C)

Erupción o exantema que inicia en el rostro y se extiende al cuerpo

Tos persistente

Congestión nasal

Ojos rojos o conjuntivitis

Debilidad general

Las autoridades hicieron un llamado a acudir de inmediato a una unidad de salud ante la presencia de estos síntomas, especialmente en personas que no cuentan con esquema completo de vacunación.

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y VACUNACIÓN MASIVA

Eliud Aguirre indicó que Coahuila mantiene bajo vigilancia epidemiológica los casos sospechosos en toda la entidad, cuyas pruebas PCR están siendo procesadas por el laboratorio estatal para su confirmación o descarte.

De acuerdo con el reporte oficial federal, el número de casos sospechosos asciende a 78.

Ante la alerta sanitaria nacional y la alta movilidad con estados vecinos como Nuevo León y Durango —que presentan una incidencia considerable— Coahuila intensificó su campaña de inmunización.

Hasta la fecha se han aplicado más de 95 mil vacunas, de una meta inicial cercana a las 130 mil dosis. Las jornadas se realizan en puntos estratégicos como supermercados, escuelas y mediante brigadas casa por casa; además, la vacuna está disponible en hospitales generales y centros de salud. La lista de lugares y horarios se publica en las redes sociales de cada jurisdicción sanitaria.

Cabe recordar que la alerta regional por sarampión fue emitida para el continente americano ante el incremento de casos. México concentra actualmente el mayor número de contagios en la región, con 4,497 casos confirmados y cinco defunciones al corte del 23 de febrero.