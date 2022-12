Sin freno uso de vapeadores por jóvenes saltillenses, pese a prohibición por decreto presidencial

Sin ceniza, con un ligero olor y fácil de ocultar, jóvenes saltillenses fuman en vapeadores desde los 13 años, pese la prohibición de su uso y venta por decreto presidencial, admitió Sergio de la Parra Juambelz, subsecretario de Regulación y Fomento Sanitario.

En el centro de la ciudad es común observar a jóvenes de entre 13 y 25 años haciendo uso de vapeadores, sin restricción alguna. Además, su venta se lleva a cabo sin ningún temor de los comerciantes, algunos en plazas de artículos electrónicos y otros en mercados.

De acuerdo con la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario, se han confiscado cerca de 10 mil vapeadores en todo el Estado, sin embargo, la circulación y comercialización de vapeadores continúa en centros comerciales, mercados y tiendas departamentales.

“Se han confiscado 10 mil, son operativos que continúan activos, que permanecen en todo el año pero es una lucha constante porque ustedes saben que las redes sociales tienen una intervención importante en la venta”, comentó el funcionario estatal.

‘DENUNCIE SU VENTA’

De la Parra Juambelz solicitó la colaboración de la sociedad para denunciar la venta clandestina, asimismo, comentó que además de los vapeadores se han confiscado cigarrillos electrónicos y el líquido que se utiliza para su funcionamiento, además de suspender a al menos cuatro expendedores de estos artículos.

“Los adolescentes siguen pensando que no les hacen daño, mientras que la venta en redes sigue, pero no hay ninguna justificación, ni cualidad, en ningún vapeador que no ocasione un daño en los pulmones, toda inhalación de estos vapores causa tarde o temprano un daño severo en los pulmones”, alertó.