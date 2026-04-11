Saltillo: licitan estudios de mecánicas de suelo para Gran Forum de Expo Coahuila

La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (SIDUM) de Coahuila inició el proceso para la contratación de estudios técnicos para la construcción del proyecto Gran Forum en Saltillo. A través de una invitación a cuando menos tres personas emitida el pasado 8 de abril, la dependencia estatal busca realizar análisis de suelo y topografía en las instalaciones de lo que se convertirá en Expo Coahuila.

La convocatoria SIDUM-AI3-CO-E017-2026 detalla que se contemplan estudios preliminares necesarios para el desarrollo de la infraestructura en el municipio de Saltillo. Dentro de las actividades que se solicitan se encuentran estudios de mecánica de suelos, hidrología y movilidad, así como el levantamiento topográfico del terreno asignado. La SIDUM expuso que la empresa que resulte ganadora deberá entregar el proyecto ejecutivo de preliminares y el análisis de los movimientos de tierras y rasantes para el sitio. El fallo se pretende emitir el próximo 29 de mayo, con un plazo de ejecución de los trabajos de 60 días naturales, por lo que se tiene al próximo 4 de mayo como fecha estimada para el inicio y el 2 de julio para terminarlos. También se indicó que los trabajos incluyen el proyecto de plataformas, la obra civil necesaria y el diseño de muros de contención que formarán parte de la estructura del Gran Forum.

“El personal debe evaluar el terreno de la Expo Coahuila para definir las plataformas y los movimientos de tierra requeridos”, el documento técnico comentó. Respecto a las ingenierías de urbanización, se contempla que los estudios técnicos sirvan como base para el desarrollo del proyecto ejecutivo de la obra en la región sureste. REQUISITOS PARA LOS LICITANTES Para la participación en este proceso, las empresas deben presentar una propuesta técnica que incluya el certificado de aptitud del Padrón de Contratistas de la Administración Pública Estatal. En cuanto a la propuesta económica, los licitantes deberán entregar un presupuesto por partidas y general que incluya el catálogo de conceptos debidamente analizado por la empresa. La adjudicación del contrato obligará a la dependencia y al licitante ganador a formalizar el documento en un plazo no mayor a quince días naturales posteriores a la notificación del fallo.

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